500 miljoen voor drone-project Oekraïne

Nederland financiert een omvangrijk drone-project voor Oekraïne. Dit moet eraan bijdragen dat Oekraïne aan het front in staat is de Russische aanvallen tegen te houden. Nederland maakt hiervoor € 500 miljoen vrij. Dit is onderdeel van het versnellingspakket van € 2 miljard in steun voor 2025.

Dat hebben minister Ruben Brekelmans en staatssecretaris Gijs Tuinman bekendgemaakt. Zij waren de afgelopen dagen in Oekraïne.

De Russische agressie gaat met hoge intensiteit door. Zo werd Dnipro onlangs getroffen door een grote drone-aanval, met 4 doden en circa 20 gewonden tot gevolg. Brekelmans en Tuinman bezochten de ochtend na de aanval een getroffen locatie terwijl het vuur nog werd geblust. Zij zagen met eigen ogen de grote impact.

Bij een bezoek aan het hoofdkwartier aan het oostelijk front spraken de bewindspersonen met de commandant van de landmacht over de actuele situatie aan het front en de benodigde steun. De Oekraïners gaven aan een grote behoefte te hebben aan drones, luchtverdediging en artillerie. De prioriteiten van Nederland sluiten hier goed op aan.

Hoge urgentie

Brekelmans: “Het was belangrijk om aan te kondigen dat we voor € 2 miljard versnelde steun aan Oekraïne leveren, waaronder een droneproject van € 500 miljoen. Deze drones maken het verschil op het slagveld en redden letterlijk levens. In zijn recente bezoek aan Nederland vroeg minister Umerov hierom met hoge urgentie. Het is van groot belang dat wij deze steun nu kunnen toezeggen. Dat versterkt de positie van Oekraïne aan de frontlinie en aan de onderhandelingstafel.”

In een persoonlijke ontmoeting met minister Umerov bespraken beide bewindspersonen de onverminderde steun van Nederland. Aan de orde kwam het versnellingspakket van € 2 miljard steun in 2025. Naast de aangekondigde drones wordt versnelde steun geleverd in de vorm van luchtverdediging, munitie en maritiem materieel. Ook werd een overeenkomst ondertekend om de samenwerking tussen de industrieën van beide landen te versterken.