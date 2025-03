Koning en minister-president ontvangen Duitse Bondsraadvoorzitter Rehlinger

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Schoof ontvangen donderdag 3 april de voorzitter van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland, Anke Rehlinger.

De Koning ontvangt Bondsraadvoorzitter Rehlinger donderdagochtend in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch. Minister-president Schoof ontvangt haar donderdagmiddag op het ministerie van Algemene Zaken voor een overleg dat onder meer in het teken staat van zaken van bilateraal belang, zoals energie, migratie en innovatie. Ook zal worden stilgestaan bij Europese samenwerking en de oorlog in Oekraïne.

Sinds 2000 is het gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsraadvoorzitter een bezoek brengt aan Nederland.