Mens meer centraal in toeslagenstelsel

Mensen moeten meer centraal komen te staan in het toeslagenstelsel. Het kabinet gaat het stelsel daarom vereenvoudigen en het risico op hoge terugvorderingen verminderen. Zo verdwijnt onder andere de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag en wordt het verkrijgen van huurtoeslag makkelijker. Omdat mensen zich kunnen en mogen vergissen bij het aanvragen van toeslagen, worden de verzuimboetes afgeschaft. Ook krijgen mensen ruimer de tijd om een toeslag aan te vragen en met de inzet op betrouwbare gegevensdeling hoeven zij straks niet meer telkens opnieuw hun gegevens te delen bij verschillende loketten van de overheid.

Dit staat in een brief over de beleidsprioriteiten voor toeslagen die staatssecretaris Palmen (Herstel en Toeslagen) vandaag mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de staatssecretarissen van Participatie en Integratie, en Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staatssecretaris Palmen: ”Het huidige toeslagenstelsel is te ingewikkeld. We gaan het stelsel daarom vereenvoudigen. Voor de kinderopvang ontzorgen we ouders door het geld rechtstreeks over te maken aan organisaties. Ook de andere toeslagen willen we eenvoudiger maken, waardoor mensen vooraf weten waar ze aan toe zijn.”

Nieuw stelsel

Het kabinet werkt aan de hervorming van het belasting- en toeslagenstelsel. Daar wordt naartoe gewerkt door bijvoorbeeld te verkennen hoe het aantal verschillende soorten toeslagen kan worden verminderd. Hierdoor nemen terugvorderingen en het niet-gebruik van toeslagen af en daalt de marginale druk voor werkenden. Als er na de hervorming toch toeslagen overblijven, wordt gewerkt naar een toeslagensysteem waarin toeslagen zoveel mogelijk proactief worden toegekend, dus zonder voorschotten, en waarbij het principe van ‘hebben is houden’ geldt.

Zoals aangegeven in het regeerprogramma wordt er ook gewerkt aan een nieuwe financiering van de kinderopvang. Met dit stelsel wordt de vergoeding voor werkende ouders rechtstreeks overgemaakt aan de kinderopvang. Dit stelsel wordt inkomensonafhankelijk en geeft dus meer zekerheid voor ouders.

Verbetering van huidig toeslagenstelsel

Het hervormen van het toeslagenstelsel kost tijd. Daarom wordt er tegelijk ingezet op het verbeteren van het huidige stelsel. Bijvoorbeeld door mensen vaker proactief te wijzen op hun rechten op toeslagen of door het inrichten een Rijksbreed vorderings- en betalingsoverzicht zodat mensen beter zicht krijgen op bedragen die nog openstaan bij de overheid. Door het beter benutten van gegevens die mensen al hebben gedeeld met de overheid kan de Dienst Toeslagen bovendien de hoogte van een toeslag beter vaststellen waardoor terugvorderingen worden voorkomen. Verder krijgen mensen langer de mogelijkheid om een toeslag aan te vragen, om het risico te verminderen dat ze een toeslag mislopen

Herstel toeslagenaffaire

Ondertussen zet het kabinet onverminderd in op het financieel herstel van ouders die onrecht is aangedaan in de toeslagenaffaire. Op verzoek van het kabinet heeft de Commissie Van Dam onlangs aanbevelingen gedaan om de hersteloperatie te verbeteren. Op basis van die aanbevelingen neemt het kabinet nu verschillende maatregelen om onder andere ouders met aanvullende schade beter te helpen.