Uitbetaling tweede betaalverzoek Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan

De Europese Commissie en de Europese lidstaten hebben het tweede betaalverzoek van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan officieel goedgekeurd. Op 21 maart is het betaalverzoek officieel gemachtigd door de Europese Commissie. De uitbetaling van het daarbij horende bedrag van € 1,2 miljard vindt vandaag plaats. Hiermee staat het totaal aan ontvangen middelen op € 2,5 miljard.

Nederland heeft het tweede betaalverzoek op 13 december 2024 ingediend. Op 17 februari 2025 gaf de Europese Commissie al aan het Nederlandse betaalverzoek voorlopig positief te beoordelen. Daarna volgde in maart een afrondende procedure, waarin alle EU-lidstaten zich mochten uitlaten over het oordeel van de Europese Commissie, of vragen konden stellen aan Nederland.

Mijlpalen en doelstellingen

Met deze goedkeuring is officieel vastgesteld dat de 21 mijlpalen en doelstellingen die onderdeel zijn van het tweede betaalverzoek zijn behaald. Het gaat hierbij onder andere om verbeteringen op het gebied van digitalisering, betaalbare woningen, onderwijs en zorg. Concreet gaat dit bijvoorbeeld om het beschikbaar stellen van structureel budget voor bij- en omscholing van werklozen met een zwakke arbeidspositie. Ook zijn overeenkomsten gesloten tussen provincies en gemeenten over het aantal nieuw te realiseren woningen en zijn compensaties toegekend voor de beëindiging van 277 varkenshouderijen.

Vervolg

Nederland is voornemens nog drie betaalverzoeken in te dienen om aanspraak te maken op de resterende voor Nederland gereserveerde €2,9 miljard uit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit.