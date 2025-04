Jaarlijkse dienstplichtbrief weer verstuurd

Bij Nederlandse jongeren die dit jaar 17 jaar zijn of worden kan de zogenoemde Dienstplichtbrief elk moment op de mat vallen. Ze lezen hierin dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Ook mensen jonger dan 35 jaar die (op)nieuw zijn ingeschreven als Nederlander krijgen de brief.

De militaire dienstplicht geldt voor iedereen tussen de 17 en 45 jaar. Sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht opgeschort. Dienstplichtigen worden dus niet meer opgeroepen. In uitzonderlijke situaties kan de regering daar toch toe besluiten. Bijvoorbeeld als er een oorlog uitbreekt.

In de brief staat het militaire registratienummer en verdere uitleg over de dienstplicht.

Dienjaar

De jongeren worden in de brief ook geattendeerd op het Dienjaar bij Defensie. Dat is iets anders dan de dienstplicht. Jongeren kiezen hier vrijwillig voor. Ze worden dan voor een jaar militair. Ook als ze al werkervaring hebben, zijn ze welkom voor een Dienjaar. Ze krijgen een opleiding, werkplek en salaris. In dat jaar leren de jongeren veel. Bovendien bouwen ze mee aan een sterke krijgsmacht. Zo dragen ze bij aan de veiligheid van alle Nederlanders. Na afloop is het mogelijk om bij Defensie te blijven werken als beroepsmilitair, burgermedewerker of reservist.

Om de vrijwillige instroom van militairen verder te verhogen zet Defensie komend jaar onder deze groep een enquête in. Dat wordt in de dienstplichtbrief alvast aangekondigd. Het doel is om te polsen of de jongeren interesse hebben om voor Defensie te werken.