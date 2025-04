Nieuwe standaard voor biedlogboek moet ongewenste prijsopdrijving tegengaan

Partijen uit de koopsector hebben op verzoek van minister Keijzer afspraken gemaakt om ongewenste prijsopdrijving van woningen tegen te gaan. Onder meer Vastgoed Nederland, Huispedia en de Vereniging Eigen Huis hebben een nieuwe standaard ontwikkeld voor een biedlogboek bij woningaankoop. Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) moet kopers en verkopers meer vertrouwen geven in de eerlijkheid van het koopproces en gaat ongewenste biedpraktijken tegen.

Door het ontbreken van 1 standaard bleken er in de praktijk verschillende versies van het biedlogboek te ontstaan, wat onduidelijkheid voor de consument met zich meebracht. In de Nederlands Technische Afspraak (NTA) zijn daarom verschillende afspraken gemaakt over de minimale eisen voor het biedproces, de deelnemers en de rapportagevorm voor het biedlogboek. De NTA zorgt ervoor dat er voor kopers en verkopers geen verschillen meer zijn in het biedproces, ongeacht de makelaar of de biedlogboekleverancier. Wanneer een woning definitief is verkocht, ontvangen alle bieders het biedlogboek om inzicht te krijgen in de ingezonden biedingen.

Eerlijk koopproces

De nieuwe standaard is onderdeel van het Verbeterplan Vertrouwen in het koopproces, dat in 2022 van start ging. Uit de evaluatie van dit plan door onderzoeksbureau RIGO blijkt dat er vooruitgang geboekt is in de sector. Zo is er een centraal meldpunt voor klachten gekomen en branche overstijgend tuchtrecht ingericht. Ook zijn de gedragscodes beter onder de aandacht gebracht van makelaars en het online biedlogboek is bij alle brancheorganisaties verplicht.



Uit de evaluatie blijkt dat er verdere winst te behalen is in het biedproces en de naleving van afspraken door individuele makelaars. Bieders op een woning ontvangen nog niet altijd het biedlogboek en biedingen worden soms te laat doorgegeven aan verkopers. Brancheorganisaties spreken hun leden hier nog niet altijd op aan.



De NVM, alsmede NVM-dochter en softwareleverancier Realworks, lieten weten de standaard vooralsnog niet te ondersteunen. De minister gaat daarom in gesprek met de sector over verdere verbeteringen in het koopproces en hoe het gebruik van de nieuwe standaard voor het biedlogboek bevorderd kan worden. Ook wil de minister beter inzicht krijgen in de positie van niet-gebonden makelaars en hoe ook zij verplicht kunnen worden zich aan dezelfde standaard te houden.