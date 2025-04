Minister van Staat Sorgdrager adviseert over samenwerking met SGH

Minister van Staat Winnie Sorgdrager gaat advies uitbrengen over de voorwaarden voor een duurzame samenwerkingsrelatie tussen het ministerie van Financiën en de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) om te komen tot een succesvolle voortzetting en opschaling van de SGH-route voor gedupeerde ouders met aanvullende schade.

Dat schrijft staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel en Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer. In navolging van het advies van de commissie Van Dam wil het kabinet dat de SGH-route zo snel mogelijk opschaalt, op een wijze die uitlegbaar is naar de ouders en de samenleving en waarbij het verhaal van de ouder centraal staat. Op dit moment slaagt de stichting er niet in om op te schalen. De afgelopen dagen is opnieuw een impasse ontstaan door een verschil van inzicht over de voorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering, opschaling en afwikkeling van de SGH-route.

Volgens staatssecretaris Palmen is het advies van Sorgdrager noodzakelijk om de impasse te doorbreken en ouders zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.