Nederland wijzigt belastingverdrag met Duitsland voor grenswerkers

Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt gewijzigd zodat grenswerkers jaarlijks maximaal 34 dagen kunnen thuiswerken zonder dat zij over hun inkomen belasting hoeven te betalen in beide landen. Dit hebben de landen vandaag afgesproken. Het is een eerste stap om de mogelijkheden voor grenswerkers om thuis te werken te verbeteren. Doordat er een maximum van 34 dagen per jaar is opgenomen, hebben nog niet alle grenswerkers profijt van de nieuwe thuiswerkregeling. Daarom hebben Nederland en Duitsland afgesproken om hier verder over te praten.

Een belastingverdrag voorkomt dat grenswerkers in zowel het land van wonen als het land waar de werkgever is gevestigd belasting betalen over hetzelfde inkomen. Doorgaans is voor werknemers geregeld dat inkomstenbelasting wordt geheven in het land waar de werkzaamheden fysiek zijn verricht. Als grenswerkers vanuit een ander land werken dan waar de werkgever is gevestigd, dan kunnen er ook heffingsrechten aan dat andere land worden gegeven. Er moet dan bijvoorbeeld belasting worden betaald in zowel het land van wonen voor het deel dat wordt thuisgewerkt, als het land van de werkgever voor het overige deel van het inkomen.