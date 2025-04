Werken aan een stevig fundament

Ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen weerbaar zijn zodat ze in een steeds veranderende wereld volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Dat is waar iedereen in het onderwijs, van basisschool tot universiteit, van onderwijsondersteuner tot docent, dagelijks keihard aan werkt. Met extra aandacht voor taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid, een stevige aanpak van het lerarentekort en een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zorgen we voor een steviger fundament. Dat is nodig, want uit de Staat van het Onderwijs 2025 blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs nog steeds onder druk staat. Daardoor blijft talent onbenut.

Minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap): “De inspectie haalt terecht het belang aan van weerbaarheid en burgerschap. Toegeruste en weerbare mensen hebben de vaardigheden hun weg te vinden in de samenleving. Basisvaardigheden zorgen voor een stevig fundament waar studenten de rest van hun leven profijt van hebben en op voort kunnen bouwen. Daarom werken we ook in het vervolgonderwijs met veel aandacht aan het versterken hiervan.”