Consultatie gestart voor ontwerpbesluit Versterking regie volkshuisvesting

De internetconsultatie van het aangepaste ontwerpbesluit bij het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting is gestart. Het wetsvoorstel werd in februari al naar de Kamer gestuurd, waar het binnenkort wordt behandeld. Parallel daaraan kunnen partijen reageren op het onderliggende ontwerpbesluit Versterking regie volkshuisvesting dat gewijzigd is ten opzichte van het vorige besluit dat in maart 2024 is geconsulteerd.

In het aangepaste besluit staat dat twee derde van de nieuw te bouwen woningen in Nederland betaalbaar moet zijn voor mensen met een midden- en laag inkomen. Per regio moet 30% van de nieuwbouw sociale huurwoningen zijn. Verder worden naast mantelzorgwoningen op het eigen erf ook woningen voor eerstegraads familieleden vergunningsvrij. Tot slot wordt de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ voor woningbouw geschrapt, waardoor er sneller buiten de bebouwde kom gebouwd kan worden.

Reageren

Geïnteresseerden kunnen alleen reageren op de aangepaste onderdelen van het ontwerpbesluit. Reacties op de overige onderdelen worden niet meer in overweging genomen omdat het volledige ontwerpbesluit al in maart 2024 in consultatie is geweest. De consultatie loopt tot en met 1 mei. De koepelverenigingen van overheden en corporaties hebben twee weken langer de tijd. Tijdens de consultatieperiode worden bijeenkomsten georganiseerd om de wijzigingen te bespreken.

Wetsvoorstel bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie zij gaan bouwen. Het wetsvoorstel ligt voor behandeling voor in de Tweede Kamer. De plenaire behandeling daarvan moet nog ingepland worden.