Eerste Kamer stemt in met duidelijkere regels over servicekosten

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetswijziging die huurders en verhuurders meer duidelijkheid geeft over servicekosten die huurders betalen bovenop de huurprijs. In de wet komt een lijst met zaken en diensten die verhuurders als servicekosten in rekening mogen brengen. Dat geeft duidelijkheid over de berekening van servicekosten. Het gebruik van een gemeenschappelijke fitnessruimte of zwembad mag bijvoorbeeld niet onder servicekosten vallen. De nieuwe regels gaan op 1 januari 2026 in.

Voor de servicekosten mogen verhuurders redelijke kosten in rekening brengen die passen bij de geleverde diensten. Huurders kunnen door de nieuwe regels ook makkelijker laten controleren of het voorschot dat zij iedere maand voor de servicekosten betalen, juist is. Bovendien kunnen zij eenvoudiger een zaak starten bij de Huurcommissie als ze vermoeden dat de servicekosten te hoog zijn.

Minder geschillen en betere handhaving

De behoefte aan duidelijkheid over servicekosten blijkt uit het aantal geschillen bij de Huurcommissie. In 2023 kwamen er ruim 3800 zaken binnen – een stijging van 60% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2024 zette de stijging door, met ruim 4100 nieuwe zaken. De nieuwe regels moeten helpen bij het verminderen van geschillen tussen huurders en verhuurders.

De wetswijziging ondersteunt gemeenten ook bij de handhaving van de Wet goed verhuurderschap die sinds juli 2023 geldt. Dankzij de duidelijke afbakening van servicekosten kunnen gemeenten gerichter en effectiever optreden tegen misbruik.