Minister-president Schoof bezoekt Caribisch deel van het Koninkrijk

Minister-president Schoof brengt van 9 tot en met 14 mei een bezoek aan Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het kennismakingsbezoek staat met name in het teken van het Koninkrijk in een veranderende wereld.

Naast de ontmoetingen met de gouverneurs, premiers en leden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gezaghebbers en eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, omvat het bezoek een uiteenlopend programma.

Het bezoek start op Bonaire, waar de minister-president diverse gesprekken voert en zich verdiept in de historie en de natuur. Op 10 mei reist hij door naar Aruba. Hier bezoekt hij een lokale onderneming, het Horacio Oduber ziekenhuis en het Korrektie Instituut Aruba. De minister-president vertrekt 11 mei naar Curaçao, waar hij een rondleiding krijgt op de marinebasis.

De volgende dag reist hij door naar Sint Maarten, waar hij zich laat informeren over de thema’s economische ontwikkeling, wederopbouw en goed bestuur. Op 13 mei staan de bezoeken aan Saba en Sint Eustatius op het programma. Op Saba bekijkt de minister-president tijdens een tour projecten die in het teken staan van natuurbehoud en voedselzekerheid. Op Sint Eustatius volgt een tour in het teken van Statia 2026. Aan het einde van de dag vertrekt minister-president Schoof weer naar Sint Maarten. Op 14 mei staat onder andere een bezoek aan de Cruiseterminal, in het kader van economische ontwikkeling, op het programma. Daarnaast bezoekt minister-president de Courthouse en wederopbouwprojecten die zijn gestart na de verwoestingen door orkaan Irma in 2017.