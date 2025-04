Minister-president Schoof ontvangt minister-president Tusk van Polen

Minister-president Schoof ontvangt maandag 5 mei minister-president Tusk van Polen voor een werklunch op Landgoed de Westerbouwing in Oosterbeek. Tijdens de ontmoeting zal onder meer gesproken worden over de bilaterale relatie tussen Nederland en Polen en de samenwerking op verschillende terreinen, zoals defensie en economie. Andere onderwerpen van gesprek zijn de Europese veiligheid, de oorlog in Oekraïne en het Poolse EU-voorzitterschap.