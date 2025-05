785 nieuwe operationele wielvoertuigen voor Defensie

Defensie schaft 785 nieuwe operationele wielvoertuigen aan. Het gaat om wissellaadsystemen, trekkers voor trekker-opleggercombinaties en wielbergingsvoertuigen (WTB-voertuigen). Iveco Defence Vehicles SpA levert de 3 verschillende types. De eerste transportmiddelen komen over 2 jaar binnen, de laatste volgen in 2029. Dat meldt staatssecretaris Gijs Tuinman vandaag.

De order bestaat in totaal uit 588 wissellaadsystemen, 100 trekkers en 97 wielbergingsvoertuigen. Defensie versterkt hiermee de operationele en logistieke ondersteuning. Zo beschikt de organisatie over voldoende transportcapaciteit en voortzettingsvermogen. Met het nieuwe wagenpark heeft Defensie bovendien meer mogelijkheden voor het vervoer van zwaar materieel, zoals de Leopard 2A8-gevechtstanks.

Daarnaast schaft Defensie reservedelen, speciale gereedschappen, testapparatuur en documentatie aan. Ook de benodigde uitrustingstukken behoren tot de order. Hieronder vallen affuiten en run flat banden. Met deze banden kunnen militairen ondanks een lek in geval van nood doorrijden.

Inzet

Het merendeel van de nieuwe WTB-voertuigen is inzetbaar onder zware terrein- en klimatologische omstandigheden. Ze zijn geschikt voor de verplaatsing over onverharde wegen en door het terrein. Ook is een groot deel van nut bij amfibische operaties en opdrachten waarbij geen brugslagmaterieel beschikbaar is.

Verder wordt een deel van de voertuigen uitgerust met voorzieningen voor ballistische bescherming en bewapening voor zelfbescherming. Deze zijn zo geschikt voor inzet in het hoogste geweldsspectrum. De WTB-voertuigen zijn bedoeld voor defensiebrede inzet.

De huidige voertuigen zijn aan het eind van de technische en economische levensduur. Zij krijgen binnen Defensie een tweede leven als strategische reserve.