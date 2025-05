Defensie sluit contract af voor ‘koning van het slagveld’

Defensie heeft vanaf 2028 weer de beschikking over eigen moderne gevechtstanks. Staatssecretaris Gijs Tuinman zette hiervoor vandaag in Amersfoort zijn handtekening. Defensie verwerft minimaal 46 Leopard 2A8-gevechtstanks. Nederland sluit hiervoor aan bij een initiatief van de Duitse regering.

Tuinman: “Met de huidige dreiging van een grootschalig conflict is de tank een onmisbare tool. En als je er zo naast staat, dan begrijp je direct waarom. De Leopard is één brok gevechtskracht. Dit is het beste wat er is op tankgebied. Binnenin vormen bemanning en geavanceerde systemen en sensoren een eenheid met een ontzagwekkende slagkracht. Een kracht die in combinatie met slim optreden moeilijk te stuiten is. De Leopard blijft de koning van het slagveld.”

De eerste nieuwe Leopard 2A8 moet in 2028 binnen zijn. De laatste stroomt in 2031 in. Vanaf dat moment beschikt de Nederlandse krijgsmacht over een volledig en sterk innovatief tankbataljon. De landmachteenheid moet bijvoorbeeld ook een onbemenste component krijgen. Nog steeds biedt het bataljon dan plek aan 500 militairen. Het Duitse Lohheide zal als standplaats dienen.

NAVO-oproep

Met de aankoop komt Defensie tegemoet aan de oproep van de NAVO om over zwaardere gevechtscapaciteiten te beschikken voor het landoptreden. Naast de tanks worden de benodigde reservedelen, de speciale gereedschappen en uitrusting, diverse fabrieksopleidingen en de documentatie verworven. In het contract is tevens een optie genomen op 6 extra tanks. In 2027 wordt een besluit hierover genomen. Het totale budget bedraagt € 1 tot 2,5 miljard.

Defensie koopt verder 4 zogeheten Leopard 2A8 DTV’s (Driver Training Vehicle) aan. Deze zijn bedoeld voor het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden en Bergen, om ook het personeel van het tankbataljon van de noodzakelijke rijbewijzen te kunnen voorzien.

Verbeteringen

Defensie maakt momenteel gebruik van de Leopard 2A6, maar die zijn officieel van Duitsland. Ten opzichte van dat voertuig, heeft de Leopard 2A8 een aantal aanzienlijke verbeteringen. Zo is de schietbuis verbeterd, is er betere bescherming tegen IED’s (geïmproviseerde bommen) en beschikt de 2A8 onder meer over superieure sensoren, een actief beschermingssysteem en verbeterde aandrijving.

Naast Nederland lift ook Litouwen mee op het contract. Andere Europese landen die de Leopard (besteld) hebben zijn onder meer Noorwegen en Zweden. Zo is internationale samenwerking op dit vlak eenvoudig te realiseren.

Antitankwapens

Defensie koopt overigens ook middelen om vijandelijke tanks uit te schakelen. Zo is vorige week een contract getekend voor de aanschaf van de Carl Gustav M4. Deze 84mm draagbare en terugslagloze anti-tank vuurmond vervangt de Panzerfaust-3 (PzF-3). Dit antitankwapen heeft een bereik van maximaal 600 meter en is inmiddels gedateerd.

De Carl Gustav M4 heeft, afhankelijk van het type munitie, een bereik van 600 tot 800 meter. Met het wapen zijn niet alleen tanks, maar bijvoorbeeld ook pantservoertuigen en infanterieopstellingen uit te schakelen. De Carl Gustav M4 wordt nog voor het eind van dit jaar geleverd. De laatste exemplaren volgen in 2028.