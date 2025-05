Kabinet vernieuwt eisen voor nieuw windpark op zee

In oktober dit jaar kunnen bedrijven meedingen naar de vergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuw windpark op de Noordzee. Voor de kavel Nederwiek I-A worden de tendercriteria aangepast om de businesscase voor wind op zee te verbeteren. De minister van Klimaat en Groene Groei neemt deze maatregelen om de aankomende tenderronde aantrekkelijker te maken en de bouw van windparken op zee te laten doorgaan in een realistisch tempo.

Windenergie op zee is onmisbaar in ons huidige én toekomstige energiesysteem. Het is een relatief betaalbare en goed schaalbare bron van schone energie. Het kabinet wijst daarom kavel Nederwiek I-A aan voor een volgend windpark op zee. Dit windpark zal een vermogen hebben van 1 gigawatt (GW), wat goed is voor ongeveer 3,5% van ons Nederlandse elektriciteitsverbruik.

Minder kavels en versoepeling inschrijfeisen

Kavels IJmuiden Ver Gamma-A en Gamma-B (2 x 1 GW) stonden ook op de planning voor deze tenderronde. Vanwege de verslechterde marktomstandigheden voor windenergie op zee projecten, onder andere door het uitblijven van grootschalige vraagtoename naar elektriciteit, worden Gamma-A en B later getenderd.

Ook worden de regels en criteria versoepeld in de tender voor Nederwiek I-A. In september 2024 werd al aangekondigd dat de kavelgrootte wordt verkleind van 2 GW naar 1 GW. Dit verlaagt de benodigde investering per kavel, waardoor de financiële risico’s voor windparkontwikkelaars lager worden. Ook is de maximale aansprakelijkheid voor een windparkontwikkelaar gelimiteerd in de eerste twee jaar van de vergunning. De windparkontwikkelaar kan in die periode de minister vragen de vergunning in te trekken bij betaling van de bankgarantie. Bijvoorbeeld als de marktomstandigheden te slecht zijn om door te gaan met de ontwikkeling van het windpark.

Daarnaast heeft het kabinet de criteria waarop het aanbod van de windparkontwikkelaars wordt beoordeeld verlicht. Deze criteria stimuleren partijen tot innovaties op bijvoorbeeld ecologie of circulariteit. Door te verlichten kunnen kosten voor de windparkontwikkelaars voor het toepassen van die innovaties worden verlaagd. Bovendien hoeft het vrijwillige financieel bod pas te worden betaald vanaf de realisatie van het windpark, in plaats van vanaf het moment van vergunning.

Inpassing windparken en mijnbouwplatforms

Voor kavel Nederwiek I-A is voor het eerst een maatwerktraject afgerond om te zorgen voor een veilige bereikbaarheid per helikopter van het nabijgelegen gasplatform K13-A. Uit onderzoek blijkt dat de operatie op K13-A niet in het geding komt en er dus ruimte is voor zowel het windpark als het mijnbouwplatform op dit stukje Noordzee. Ook uit het maatwerktraject in kavel IJmuiden Ver Gamma-B is een positieve uitkomst gekomen, waarbij door slimme en ruimtebesparende oplossingen de mogelijkheid blijft om nieuwe gasreserves aan te boren. Het hierop aangepaste kavelbesluit zal binnenkort worden gepubliceerd. Dit is een eerste mijlpaal in maatwerk op zee voor het combineren van windparken en gaswinning, beide prioriteiten voor het kabinet.

Actieplan Wind op Zee

De verslechterde marktomstandigheden vragen om een overheid die de markt door deze fase heen helpt. Het kabinet werkt daarom nu aan een actieplan voor windenergie op zee waarmee het investeringsklimaat voor windenergie op zee en tegelijkertijd het investeringsklimaat voor elektrificatie door de afnemers hiervan kan worden verbeterd. Daarbij wordt voor de periode vanaf 2027 ook gekeken naar instrumenten voor financiële ondersteuning, zoals een minimum en maximum prijsgarantie (Contract for Difference).

Op dinsdag 10 juni organiseren KGG, RVO en TenneT een webinar om de regeling voor Nederwiek I-A toe te lichten. Aanmelden kan hier: https://english.rvo.nl/events/webinar-on-permit-for-tender-nederwiek-i-a

Meer informatie RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-zee/nederwiek-i-a