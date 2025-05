Wetsvoorstel huurbevriezing sociale huur alleen voor corporaties

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stuurt begin volgende week een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State over de uitwerking van de huurbevriezing die is afgesproken in de Voorjaarsnota. Het wetsvoorstel regelt dat woningcorporaties de huur van sociale huurwoningen niet mogen verhogen tussen 1 juli 2025 en 1 juli 2027. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel.

De huurbevriezing heeft grote gevolgen voor woningcorporaties. Ze krijgen minder inkomsten en kunnen daardoor minder lenen en dus investeren. Om de woningbouw op peil te houden is het belangrijk dat woningcorporaties kunnen blijven bouwen. Elk jaar moeten er in totaal 100.000 nieuwe woningen bijkomen, waarvan tweederde betaalbaar en 30 procent sociaal.

Door de huurbevriezing komen corporaties circa € 35 miljard investeringscapaciteit tekort in de periode tot en met 2034, op een totaal van € 110 miljard. Minister Keijzer onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot compensatie daarvoor.

Meer duidelijkheid vóór 1 juli

Het wetsvoorstel huurbevriezing en de Voorjaarsnota als geheel moeten nog door beide Kamers worden goedgekeurd. De wet moet uiterlijk 30 juni in het Staatsblad worden gepubliceerd om per 1 juli in te kunnen gaan.