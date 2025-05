750 miljoen euro extra voor Nationaal Warmtefonds

Steeds meer woningeigenaren laten hun woning verduurzamen met financiering via Nationaal Warmtefonds, een stichting zonder winstoogmerk. De renteloze lening voor woningeigenaren met een laag- en middeninkomen is zo populair, dat minister Keijzer (Volkshuisvesting) sneller dan verwacht geld wil toevoegen aan het fonds. Het gaat om ongeveer € 750 miljoen.

Minister Mona Keijzer: “Nationaal Warmtefonds bereikt mensen die voorheen helemaal niet bezig waren met energiebesparing. Je woning goed isoleren, dat is steeds normaler. Ook voor mensen met een laag- en middeninkomen.” Nagenoeg alle woningeigenaren komen in aanmerking voor een lening van Nationaal Warmtefonds. Woningeigenaren met een verzamelinkomen tot € 60.000 komen in aanmerking voor een renteloze lening.

Meer leningen voor energiebesparing

In 2024 hebben bijna 21.000 particuliere woningeigenaren een lening afgesloten bij Nationaal Warmtefonds. Dat is ruim tien procent meer dan in 2023 toen het om een kleine 19.000 eigenaren ging. Het merendeel van deze woningeigenaren (58%) kwam in aanmerking voor een renteloze lening. In eerdere jaren maakten woningeigenaren uit de lagere inkomensgroepen nauwelijks gebruik van Nationaal Warmtefonds. Dat veranderde door de introductie van de rentevrije lening eind 2022. Destijds is er ook voor gezorgd dat nagenoeg alle woningeigenaren terecht kunnen bij Nationaal Warmtefonds. Zo komen mensen zonder leenruimte en mensen van 75 jaar en ouder ook in aanmerking voor een lening.

Verdubbeling bij VvE’s

Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen een lening afsluiten bij Nationaal Warmtefonds. Dit is belangrijk, want VvE’s lopen achter met het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2024 verstrekte Nationaal Warmtefonds 235 leningen aan VvE’s met in totaal ruim achtduizend huishoudens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2023. De verwachting is dat deze aantallen verder groeien in 2025. De minister biedt Verenigingen van Eigenaren een helpende hand en continueert de rentekorting. Daarnaast regelt ze een wetswijziging waardoor de interne besluitvorming gaat vereenvoudigen. En er is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum geopend. Vanaf dit najaar kunnen appartementseigenaren daar terecht met hun vragen, maar de website is nu al beschikbaar.

Breed gedragen kabinetsbesluit

In het regeerprogramma is afgesproken om door te gaan met renteloze leningen voor energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren met een laag- of middeninkomen via Nationaal Warmtefonds. Deze investering in bestaanszekerheid wordt door het hele kabinet gedragen. Daarom zijn de extra middelen afkomstig van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), het klimaatfonds van het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en het Social Climate Fund. Dit is een Europees Fonds waarvoor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aanvraag zal doen. De Europese Commissie zal de aanvraag dit najaar beoordelen. Minister Keijzer zal de middelen toevoegen aan het fonds zodra beide Kamers akkoord zijn met de begrotingswijzigingen. Met deze middelen kan Nationaal Warmtefonds komende jaren doorgroeien zodat nog veel meer huishoudens profiteren van een energiezuinige woning.