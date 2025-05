Minister-president Schoof naar Brussel voor gesprekken met SG NAVO en voorzitter Europese Commissie

Minister-president Schoof reist woensdag 21 mei af naar Brussel voor afzonderlijke gesprekken met secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte en voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Woensdagmiddag wordt de minister-president ontvangen door de secretaris-generaal van de NAVO. De ontmoeting staat in het teken van de NAVO-top die in juni plaatsvindt in Den Haag. ’s Avonds ontvangt de voorzitter van de Europese Commissie de minister-president voor een werkdiner. Tijdens het diner zal onder meer gesproken worden over verschillende onderwerpen op de Europese agenda, zoals veiligheid en defensie, migratie en concurrentievermogen.