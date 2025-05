Realisatiestimulans vanaf 2026 uitgekeerd aan gemeenten die betaalbare woningen bouwen

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) introduceert de Realisatiestimulans: een generieke regeling met weinig administratieve lasten om de woningbouw in heel Nederland een impuls te geven. Gemeenten kunnen vanaf 2026 een bijdrage van € 7.000 ontvangen per betaalbare woning waarvan de bouw het jaar daarvoor is gestart.

Minister Keijzer: “De woningnood is in heel Nederland groot. Alle gemeenten hebben een woningbouwopgave. Met de Realisatiestimulans ondersteunen we elke gemeente die betaalbare woningen bouwt. Daarvoor hebben we een laagdrempelige regeling ingericht, en gaan we nog dit jaar van start.”

Registratie

Gemeenten kunnen betaalbare woningen waarvan de bouw dit jaar start vanaf het voorjaar van 2026 registreren. Zij ontvangen de bijdragen in het najaar van 2026. De minister informeert gemeenten later dit jaar over de registratie van de woningen. De laatste bijdragen van de Realisatiestimulans worden verstrekt in 2030, voor betaalbare woningen waarvan de bouw in 2029 is gestart. Hiervoor is circa € 2,5 miljard beschikbaar tot en met 2030.

Versnelling stimuleren

Met de Realisatiestimulans wil het kabinet de bouw van betaalbare woningen in heel Nederland stimuleren. Uit gesprekken met gemeenten en andere belanghebbenden is gebleken dat het koppelen van de bijdrage aan het moment van de start van de bouw hier het best aan bijdraagt. Zo stimuleert de Realisatiestimulans het versnellen van de woningbouw en het opnemen van meer betaalbare woningen in de programmering van woningbouwprojecten door gemeenten.

Extra ondersteuning specifieke bouwopgaven

Extra ondersteuning is er voor specifieke bouwopgaven die hogere kosten, en daardoor een hogere onrendabele top, met zich meebrengen. De minister reserveert daarom 900 miljoen - van de circa € 2,5 miljard - voor aanvullende bijdragen om gemeenten extra te ondersteunen. De extra steun is beschikbaar voor woningbouw in kwetsbare gebieden, voor het realiseren van zorggeschikte en geclusterde woningen en voor het versterken van de gemeentelijke uitvoeringskracht. De hoogte van de aanvullende bijdragen wordt later dit jaar bekend.

Beter benutten bestaande gebouwen

Woningen gerealiseerd door het beter benutten van bestaande gebouwen, komen ook in aanmerking voor de Realisatiestimulans. Denk daarbij aan woningen die ontstaan door splitsen, optoppen of transformaties. Hetzelfde geldt voor flexwoningen.

Woningen waarvoor gemeenten eerder een bijdrage vanuit het Rijk hebben gekregen, komen niet in aanmerkingen voor de Realisatiestimulans. Uitgangspunt is dat die projecten al financieel gedekt zijn.

Samenhangend pakket

De Realisatiestimulans is onderdeel van een pakket aan financiële regelingen, met als doel om gemeenten en regio’s te ondersteunen bij hun woningbouwopgave. Naast de Realisatiestimulans gaat het om de Woningbouwimpuls, het Gebiedsbudget en de Grondfaciliteit. Daarnaast lopen enkele bestaande regelingen de komende periode door. Het gaat om de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen, de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen en de Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen.

