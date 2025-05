Start verkenningen om Brainportregio bereikbaar te houden en te maken

Vandaag is het startsein gegeven voor de verkenningen voor het bereikbaar houden en maken van de westzijde van de Brainportregio. Dat deden bestuurders uit de regio samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener bij een werkbezoek aan de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Minister Madlener: “Brainportregio Eindhoven is een belangrijke technologieregio met economische toplocaties aan de westzijde van de regio. Het aantal banen en woningen groeit hard de komende jaren. Bij economische toplocaties hoort goede infrastructuur. Ik ga mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de regio beter bereikbaar wordt voor zowel het bedrijfsleven als de mensen die hier wonen. Zo zorgen we samen voor een goed vestigingsklimaat voor de microchipsector.”

De Brainportregio is een belangrijke economische regio voor Nederland en niet voor niets één van onze mainports. In het Beethovenconvenant hebben Rijk en regio afspraken gemaakt. Voor mobiliteit is er in totaal voor één miljard euro aan maatregelen overeengekomen in het Beethovenconvenant. € 503 miljoen daarvan is bestemd voor de aanpak van het A2/N2, inclusief de Brainportlijn en Noordwestelijke ontsluiting van de Brainportregio. Daarmee wordt de regio beter bereikbaar via zowel de auto als met het openbaar vervoer.



Een belangrijke stap is de start van een integrale MIRT-verkenning naar de A2/N2, een Brainportlijn en de Noordwestelijke ontsluiting. De minister markeerde samen met wethouders uit Eindhoven, Veldhoven, Best, Oirschot en de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant de start van deze verkenningen.



Wethouder Robert Strijk van de gemeente Eindhoven: "De campusontwikkeling rond ASML is van groot belang voor de Nederlandse en Europese economie. Het is daarom goed en belangrijk dat we samen met Rijk, provincie en regio werken aan het duurzaam bereikbaar maken van dit innovatiecluster in Eindhoven."



Wethouder Jeroen Rooijakkers van de gemeente Veldhoven: “Deze verkenningen zijn belangrijk zodat we niet alleen de economische toplocaties bereikbaar houden, maar ook om ze met elkaar en met de Brainporthubs en station Best te verbinden. Zo bouwen we samen met trots aan een toekomstbestendige regio waarin slimme mobiliteit, innovatie en leefbaarheid hand in hand gaan."



De MIRT-verkenning naar de A2/N2 is nu formeel gestart. De verwachting is dat er eind 2026 een voorkeursbeslissing wordt genomen. Om deze voorkeursbeslissing te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat ook de regionale verkenningen dan zijn afgerond. De verwachting is dat dit het geval is.