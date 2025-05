MIVD: Nederland ook doelwit spionagecampagne Russische hackers

De Russische GRU-cybereenheid 26165, beter bekend als APT28, is verantwoordelijk voor cyberspionage tegen Oekraïne en NAVO-landen. Nederland is ook doelwit geweest. Dit blijkt uit onderzoek van meerdere partijen. Dit zijn onder andere de Amerikaanse diensten National Security Agency (NSA) en Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA). Ook het Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) stelden dit vast.

Het doel van de cybereenheid van de Russische militaire geheime dienst is onder meer het in beeld krijgen en verstoren van de westerse (militaire) steun aan Oekraïne. De NSA, CISA, FBI, MIVD en meer dan 15 andere internationale diensten waarschuwen hiervoor in een zogenoemd Cybersecurity Advisory.

De Nederlandse krijgsmacht, ministeries en het bedrijfsleven zijn direct en indirect doelwit geweest van cyberspionagepogingen. De MIVD heeft hen hierover geïnformeerd en er zijn maatregelen genomen.

Doelwit

APT28 is van groot strategisch belang voor Rusland binnen de oorlog met Oekraïne. ‘’Door deze Russische werkwijze in de openbaarheid te brengen, wordt de digitale bewegingsvrijheid van de GRU-medewerkers ingeperkt. Hun operaties worden verstoord”, zegt directeur MIVD viceadmiraal Peter Reesink. “Ook worden slachtoffers geholpen om te ontdekken of zij zijn aangevallen en wat ze daartegen kunnen ondernemen. De MIVD blijft dergelijke acties in de toekomst ondersteunen’’, licht hij toe.

‘’Concreet wil APT28 militaire, diplomatieke en economische informatie over Oekraïne en NAVO-bondgenoten bemachtigen. Deze GRU-eenheid probeert via haar operaties onder meer zicht te krijgen op de transporten van westerse militaire steun. Dit zowel binnen als buiten Oekraïne. Daarom zijn landen zoals Nederland, die onderdeel uitmaken van de aanvoerroute, doelwit van deze cyberoperaties.’’

In september 2024 waarschuwde de MIVD al. Toen voor cyberoperaties van GRU-eenheid 29155 met hetzelfde oogmerk: het verstoren van de westerse hulp aan Oekraïne. De VS bracht destijds samen met de MIVD en andere partnerdiensten ook een waarschuwing en technisch advies uit. Hierin stond niet alleen hoe landen en organisaties de operaties van eenheid 29155 konden onderkennen. Ook werd aangegeven wat de mogelijkheden waren zich hiertegen te wapenen.

De OPCW-casus

In 2018 reisden hackers van APT28 naar Nederland met de intentie om hier een cyberoperatie op te zetten. Doelwit was de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. De MIVD heeft deze cyberoperatie toen verstoord. De 4 betrokken Russische inlichtingenofficieren werden het land uitgezet. Hierdoor is destijds voorkomen dat de systemen van de OPCW zijn gehackt. Deze organisatie deed op dat moment onder meer onderzoek naar de vergiftiging van de Rus Sergej Skripal en zijn dochter.