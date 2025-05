Defensieminister: “Europa heeft talent en budget om beste op cybergebied te zijn”

Cyberaanvallen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de maatschappij. Of het nu gaat om de haven van Rotterdam, een ziekenhuis of een defensielocatie. De aanvallen hebben inmiddels op iedereen impact. Europa moet zich op het gebied van cybersecurity daarom nadrukkelijk roeren, vindt minister Ruben Brekelmans.

Hij sprak vandaag in Den Haag tijdens de finaledagen van de Cyber Investor Days, het grootste pan-Europese cybersecurity event. Centraal stond het motto ‘Cybersecurity Made in Europe’. Hier zit toekomst in, ziet de minister. “Maar Europa moet snel volwassen worden. We moeten digitale veerkracht ontwikkelen en onze eigen capaciteiten opbouwen.”

Wat dat betreft sprak Brekelmans tot het juiste publiek. De zaal zat vol met specialisten van start-ups, scale-ups en bedrijven en andere professionals op cybergebied. “In ruimtes als deze wordt aan onze toekomst gewerkt”, zei de minister dan ook. “Mensen als jullie bouwen aan het gereedschap dat we nodig hebben om onze infrastructuur en onze manier van leven te beschermen.”

Niet afsluiten van de wereld

Europa heeft de capaciteiten en mogelijkheden om een leidende rol te pakken. “We hebben het talent, het budget en de instituten. Maar dat betekent niet dat we ons moeten afsluiten van de rest van de wereld. Integendeel. Het betekent dat we vertrouwen moeten hebben om samen te werken met de besten, waar ook ter wereld. We moeten niet bang zijn om van anderen te leren. Laten we vooral trots zijn op wat we te bieden hebben.”

De doorbraak van vandaag kan de bescherming van morgen zijn, aldus de minister. Hij verwees daarom nogmaals naar het motto van de cyberdagen. “Cybersecurity gemaakt in Europa is niet alleen een pakkende slogan. Het is een missie, geboren uit noodzaak.”