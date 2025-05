Innovatie en ontwikkeling van drones centraal bij Quick Response Drone Facility

Snel, praktisch en doelgericht innoveren als het gaat om drones. Dat is het doel van de opgerichte Quick Response Drone Facility (QRDF). Vanuit deze organisatie wil Defensie samen met kennispartners elke paar weken nieuwe innovaties testen en toepassen. Minister Ruben Brekelmans lanceerde de QRDF gisteren.

Minister Brekelmans: “De oorlog in Oekraïne laat onverbiddelijk zien hoe technologie het verschil maakt op het gevechtsveld. Voor Oekraïners betekenen drones vaak het verschil tussen leven en dood. Deze realiteit onderstreept het belang van technologische voorsprong. En daarmee ook het belang van de QRDF in deze tijd.”

De faciliteit komt binnen het dronecentrum van het Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR). Verder zijn TNO, Marin en MIND (Military Innovation by Doing) erbij betrokken. Dat is niet voor niets, erkende de minister. “Onze kennisinstellingen en ondernemers zijn toonaangevend. Onze krijgsmacht weet wat er nodig is in het veld. En juist die samenwerking, in wat we de ‘Gouden Driehoek’ noemen, komt binnen de QRDF tot zijn recht.”

Nederland drijvende kracht

Het idee voor de faciliteit kwam voort uit de lessen vanuit Oekraïne. Nederland is een van de drijvende krachten in de internationale levering van drones aan Oekraïne. Ook in Nederland wordt de ontwikkeling en productie van drones gestimuleerd voor onze eigen krijgsmacht. Dat gebeurt onder andere via het Actieplan Productiezekerheid Onbemenste Systemen (APOS).

Ideeën landen

Brekelmans gaf ook een concrete uitdaging mee aan het NLR en de andere partners. “Ontwikkel - samen met uw partners - een goedkoop en effectief detectiesysteem voor onze drones tegen ‘interceptor drones’. Want als wij drones inzetten, moeten we ze ook kunnen beschermen: tegen verstoring, onderschepping, en technologische tegenmaatregelen.” Zo kunnen de eigen middelen effectiever worden ingezet en is het risico op verlies van mensen en materieel kleiner.