Instructieregel voor bewoning recreatiewoningen in consultatie

Met een instructieregel wil minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) gemeenten verplichten om bewoning van recreatiewoningen onder voorwaarden toe te staan. Het kabinet wil hiermee huidige bewoners van recreatiewoningen zekerheid bieden over hun woonsituatie, zolang er een tekort is aan betaalbare woningen.

De instructieregel gaat vanaf vandaag acht weken in consultatie, waarbij iedereen t/m 22 juli op het plan kan reageren. Na verwerking van de reacties stuurt de minister het voorstel na de zomer naar de Tweede Kamer. De instructieregel kan in 2026 van kracht worden.

Gemeenten krijgen via de instructieregel de opdracht om bestaande gevallen van bewoning van recreatiewoningen toe te staan in het omgevingsplan. De instructieregel geldt voor mensen die sinds 16 mei 2024 (presentatie hoofdlijnenakkoord kabinet) in een recreatiewoning wonen en geen andere woning bezitten. Een inschrijving op het adres is geen vereiste, ook andere bewijsstukken van permanente bewoning kunnen worden gebruikt voor een vergunningaanvraag. Verder moet de woning voldoen aan bepaalde minimale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid die ook gelden voor reguliere woningen.

De instructieregel is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die geen alternatief hebben voor hun huidige woonsituatie. Zodra er weer voldoende betaalbare woningen zijn, vervalt de noodzaak van deze maatregel. Daarom geldt de instructieregel voor tien jaar. Na acht jaar wordt de instructieregel geëvalueerd.

Het voornemen om bewoners van recreatiewoningen zekerheid te bieden over de toekomst van hun woonsituatie is opgenomen in het regeerprogramma. Van zo’n 60.000 mensen is bekend dat zij permanent in een recreatiewoning wonen, terwijl dit officieel niet is toegestaan. Het werkelijke aantal permanente bewoners van vakantiehuizen ligt waarschijnlijk hoger.