Twee kinderportretten van Frans Hals komen terug naar Nederland

Op een veiling in New York hebben het Frans Hals Museum en het Mauritshuis samen twee schilderijen van Frans Hals aangekocht. Vioolspelende jongen en Zingend meisje werden bij Sotheby’s gekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds, het Nationaal Aankoopfonds van het ministerie van OCW, de Vereniging Vrienden van het Frans Hals Museum, de VriendenLoterij en de Gemeente Haarlem. De schilderijen zijn een unieke aanwinst voor Nederland, omdat ze mogelijk Hals’ eigen kinderen tonen en een doorkijk zijn naar Nederland in de 17e eeuw. De werken blijven bij elkaar en zullen om en om in Haarlem en Den Haag worden getoond.

De twee panelen, geschilderd in circa 1628, zijn een belangrijke aanvulling op de openbare kunstcollectie van Nederland en op de collecties van beide musea. Frans Hals staat internationaal bekend om zijn portretten en zijn genrestukken: afbeeldingen van gewone mensen in hun dagelijkse bezigheden, die je vandaag nog steeds op straat zou kunnen tegenkomen. Juist dit soort genrestukken van Hals waren tot nu toe nauwelijks in de Collectie Nederland te vinden. De aangekochte portretten van twee muziek makende kinderen zijn extra bijzonder omdat de jongen en het meisje mogelijk zijn eigen zoon en dochter zijn.

Eppo Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): ‘Het is prachtig dat deze schilderijen van Frans Hals, die eerst in handen waren van een buitenlandse particulier, weer thuis zijn. Zij bieden een doorkijkje naar het dagelijks leven in de 17de eeuw en zijn een prachtig voorbeeld van de kenmerkende losse schildertoets van Hals. Mooi dat twee musea met steun van de overheid en particuliere gevers de krachten bundelen, zodat deze unieke Nederlandse topkunst straks voor iedereen te bewonderen is.’

Hals’ nalatenschap

Frans Hals (1583-1666) is een van de beroemdste en meest vernieuwende Hollandse schilders uit de 17de eeuw. Zijn dynamische penseelstreken en spontane composities maakten zijn werk uniek en kregen veel navolging. Zijn stijl viel in zijn eigen tijd in de smaak en leverde hem veel opdrachten voor portretten op, zoals van rijke brouwers en schutters in Haarlem. Daarnaast portretteerde hij vaak gewone mensen, een ontwikkeling die onder andere in Haarlem begon en later in heel Holland terug te zien was. Ook in latere tijden was zijn werk van grote invloed op kunstenaars zoals de impressionisten en Vincent van Gogh.

Missend puzzelstuk voor musea

Het Frans Hals Museum heeft de grootste collectie schilderijen van Hals ter wereld, maar had tot nu toe nog geen genrestukken van zijn hand. Met deze twee panelen krijgt ook dit belangrijke onderdeel van Hals’ oeuvre een plaats in het museum. De schilderijen zullen vanaf medio juli te zien zijn in het Frans Hals Museum en maken onderdeel uit van de tentoonstelling Hals-Rembrandt, die daar vanaf november 2026 plaatsvindt.

Als museum met 17de-eeuwse topstukken is het werk van Frans Hals relatief ondervertegenwoordigd binnen de collectie van het Mauritshuis. Medio oktober zullen de schilderijen voor het eerst worden getoond in het Mauritshuis in een presentatie over de ontwikkeling van genreschilderkunst in die vroege 17de eeuw. De kinderen zullen worden geflankeerd door werken van schilders zoals Willem Buytewech en de Vlaamse Adriaen Brouwer die rond dezelfde tijd in Haarlem werkzaam waren.

Aangekocht met steun van

Vioolspelende jongen en Zingend meisje van Frans Hals zijn aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds, het Nationaal Aankoopfonds van het ministerie van OCW, de Vereniging Vrienden van het Frans Hals Museum, de VriendenLoterij en de Gemeente Haarlem.