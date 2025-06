Minister Keijzer trekt wetsvoorstel huurbevriezing sociale huur in

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening trekt het wetsvoorstel over de uitwerking van de huurbevriezing voor sociale huur in 2025 en 2026 in. Dit brengt rust en voortgang in de volkshuisvesting. De huurbevriezing zou zonder structurele compensatie forse gevolgen hebben gehad voor de woningbouw.

De huren in de sociale huursector mogen hierdoor vanaf 1 juli stijgen met het wettelijke maximum van 5% en in de corporatiesector met gemiddeld maximaal 4,5%. De minister volgt hiermee het advies van de Raad van State om het wetsvoorstel niet in te dienen. Daarnaast is vandaag bekend geworden dat de PVV de coalitie verlaat. Ook is duidelijk geworden dat het wetsvoorstel niet kan rekenen op een meerderheid in de Staten-Generaal.

In de Voorjaarsnota was afgesproken dat de huren voor sociale huurwoningen in 2025 en 2026 zouden worden bevroren. Het wetsvoorstel gaf daar invulling aan. Het Raad van State-advies bevestigde de dilemma’s die de minister eerder schetste bij het voorstel. Zo was er in de Voorjaarsnota onvoldoende compensatie voor woningcorporaties voorzien. Daardoor zouden corporaties minder kunnen lenen, waardoor minder woningen gebouwd en verduurzaamd en zouden kunnen worden.