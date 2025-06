Nieuw wetsvoorstel voor versnelde gereedheid Defensie

Huidige wet- en regelgeving belemmert de noodzakelijke groei en gereedheid van de krijgsmacht. Militairen kunnen nu onvoldoende trainen in realistische scenario’s en met het materieel dat daarvoor nodig is. De Wet op defensiegereedheid (Wodg) maakt dat mogelijk door sommige complexe procedures te vereenvoudigen of te versnellen. Het voorlopig wetsvoorstel is vandaag in de ministerraad vrijgegeven voor internetconsultatie. Deze staat tot en met 6 juli open voor reacties uit de samenleving.

De Wodg draagt bij aan het versneld versterken van onze krijgsmacht. Dit is in het belang van de veiligheid van Nederland en onze bondgenoten. Met de wet is het bijvoorbeeld mogelijk om realistisch te oefenen met drones boven militaire terreinen. Omdat de sensoren van drones mogelijk onbedoeld personen of voertuigen buiten het militaire terrein registreren, worden ze nu vaak niet gebruikt.

Grijze zone

Nederland heeft wetgeving voor Defensie voor tijden van vrede en oorlog. In de huidige ‘grijze zone’, het schemergebied tussen vrede en oorlog, moet Defensie in korte tijd de militaire paraatheid verhogen. Dit vereist het uitbreiden van capaciteiten, meer oefenen en trainen, en meer verplaatsingen van materieel. De Wodg stelt Defensie in staat om deze noodzakelijke activiteiten uit te voeren. Voor meer vergaande vrijstellingen en ontheffingen is specifieke goedkeuring van betrokken ministers en de Tweede Kamer nodig. Dit is erop gericht om tegenstanders geloofwaardig te kunnen afschrikken en meer oorlog in Europa te voorkomen.

Realistisch oefenen

Met de nieuwe wet wordt de regeldruk voor Defensie verminderd. Dit stelt militairen bijvoorbeeld meer in staat om te kunnen oefenen op bestaande schietbanen en legerbases met verschillende typen wapens en kaliber. Onder huidige vergunningen is dat nu niet altijd mogelijk. Dat geldt ook voor leren schieten in het donker met nachtzichtapparatuur. Daarnaast laat de oorlog in Oekraïne zien dat loopgraven ook bij moderne conflicten horen. Met het huidige wetsvoorstel kan Defensie sneller loopgraven aanleggen op eigen terreinen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die illustreren dat Defensie met het wetsvoorstel beter in staat wordt te oefenen voor realistische scenario’s. Voor militairen maakt dit het verschil op het gevechtsveld.

Na de internetconsultatie worden de reacties meegenomen in het definitief ontwerp van de wet. Deze wordt vervolgens vastgesteld in de ministerraad. Daarna wordt advies gevraagd aan de Raad van State. En volgt parlementaire behandeling van het uiteindelijke wetsvoorstel.