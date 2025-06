Strenge beperkingen voor drones rond NAVO-top, verbod rond Den Haag, Schiphol en Rotterdam the Hague Airport

Voor dronevluchten gelden tijdens de NAVO-top strenge beperkingen. In een straal van ruim 16 kilometer rondom Den Haag, waar de top plaatsvindt, is er een compleet verbod op dronevliegen, ongeacht het gewicht of type drone. Ook rond Schiphol en Rotterdam The Hague Airport zijn dronevluchten verboden.

Mensen die toch hun drone de lucht in sturen, riskeren onder meer een hoge boete, een dagvaarding en verlies of inbeslagname van hun drone.

Het is aan dronevliegers om zelf te checken of in gemeenten nog aanvullende beperkingen gelden.

Op de vliegkaarten van GoDrone en Aeret Kaartviewer staan de (verboden) vliegzones in Nederland.

Verbod

De NAVO-top vindt plaats op 24 en 25 juni in Den Haag. Het vliegverbod voor drones rond Den Haag, Valkenburg en Noordwijk gaat in op 18 juni, en duurt tot en met 25 juni. Het verbod rondom Schiphol en Rotterdam The Hague gaat in op 23 juni en duurt tot en met 25 juni.



Alleen drones die expliciet zijn goedgekeurd voor veiligheidsdoeleinden, zoals die van de politie of Defensie, mogen in deze gebieden vliegen.



In een straal van 1,8 kilometer rond het World Forum, waar de top plaatsvindt, geldt al sinds 16 mei een verbod op dronevluchten.

Beperkingen

Naast het verbod in een straal van ruim 16 kilometer, is er een grotere straal van ruim 92 kilometer rondom Den Haag waar beperkingen gelden. Bovenop de al geldende regels voor dronevluchten, mogen in deze bredere straal alleen drones vliegen met een maximum startgewicht van 25 kilo tot een maximale hoogte van 120 meter. Deze beperking geldt ook bij de luchthaven van Eindhoven.



In Nederland hebben vele tienduizenden mensen een drone. Er gelden altijd al beperkingen, zoals in de omgeving van luchthavens, maar de praktijk wijst uit dat lang niet alle mensen op de hoogte zijn van de geldende regels. In 2023 was er bij Schiphol en Amsterdam alleen al sprake van 40.000 illegale dronevluchten.