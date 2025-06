Veiligheid en volwaardig meedoen centraal in emancipatiebeleid

Iedereen moet veilig zijn en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Dit zijn de speerpunten in de emancipatienota Veilig meedoen!, waarin staat hoe het demissionaire kabinet hier de komende periode op inzet. Zo moeten de arbeidsmarktkansen voor vrouwen omhoog. Ook wil het kabinet nog gerichter de strijd aangaan tegen geweld tegen vrouwen en lhbtiq+ personen. ,,Vrijheid en veiligheid zijn belangrijk voor iedereen. Om je als persoon te kunnen ontwikkelen, maar ook omdat we er als maatschappij allemaal van profiteren. Want we hebben alle talenten nodig”, aldus staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie), die de nota vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

,,Nog steeds hebben grote groepen mensen te maken met grensoverschrijdend gedrag, intimidatie op straat, bedreigingen of fysiek geweld. Gewoon om wie ze zijn of hoe ze eruitzien. Dat laat ik niet gebeuren.” zegt Mariëlle Paul. Ook wil ze dat mensen volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. ,,De helft van de vrouwen is bijvoorbeeld niet financieel onafhankelijk. Betaald werk is een belangrijke stap om economische zelfstandigheid te bereiken. Daarom steunt het kabinet vrouwen die meer willen werken. Betaalbare en toegankelijke kinderopvang kan daarbij helpen.’’

Veiligheid

Iedereen in Nederland heeft het recht om veilig te zijn: op straat, de werkvloer, school, thuis, online en tijdens het uitgaan. Voor vrouwen en lhbtiq+ personen zijn deze plekken vaak bedreigend en onveilig. De strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gaat daarom door onder meer via het Nationaal Actieprogramma Aanpak Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Via dat programma wordt gewerkt aan een cultuurverandering waardoor dit gedrag wordt tegengegaan in bijvoorbeeld het studentenleven, het onderwijs, op straat en de werkvloer. Publiekscampagnes zijn onderdeel van die aanpak.



Lhbtiq+ personen zijn veel vaker slachtoffer van geweldsdelicten, respectloos gedrag en pesten. Daarom komt er in samenwerking met het ministerie van JenV een vervolg op het Actieplan Veiligheid lbhti 2019-2022 Dat Actieplan richt zich op het verminderen van geweld en discriminatie tegen deze groepen, met nadruk op de strafrechtelijke aanpak en vergroten van de sociale veiligheid



Vrijheid en veiligheid beginnen al op school. Daarom komt staatssecretaris Paul nog voor het zomerreces met het Wetsvoorstel Vrij en Veilig onderwijs. Het doel is veiligere scholen voor iedereen, zeker ook voor meisjes en lhbtiq+ leerlingen.

Volwaardig kunnen meedoen

We moeten nog meer stappen zetten om gelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt te bereiken. Vrouwen werken nu vaker in deeltijd. Ook kiezen vrouwen ten onrechte minder vaak voor sectoren die als mannelijk worden gezien, zoals de techniek. Uiteindelijk leidt het ertoe dat vrouwen onvoldoende bestaanszekerheid en financiële onafhankelijkheid hebben. Het kabinet wil dat de voorwaarden voor vrouwen beter worden, zodat ze volwaardig kunnen meedoen. Ook moedigt staatssecretaris Paul meisjes aan om voor techniek te kiezen. De onderwijsprogramma’s Techkwadraat en Sterk Techniekonderwijs (STO) brengen jongeren in aanraking met (natuur)wetenschap, technologie en ICT. Beide programma’s hebben extra aandacht voor meisjes en andere ondervertegenwoordigde groepen.

Nog steeds verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen. Ook als ze precies hetzelfde werk doen en hetzelfde presteren. Om dit tegen te gaan, wordt de EU-richtlijn Loontransparantie doorgevoerd. Hierdoor krijgen zowel werkgevers als werknemers meer inzicht in de loonverschillen binnen het bedrijf. Dit maakt het gesprek over die verschillen makkelijker.

Ook is er aandacht voor het aantal vrouwen in topposities. Daar zijn goede stappen gezet, maar het aantal topvrouwen blijft nog achter. De Wet ingroeiquotum en streefcijfers zal in 2027 worden geëvalueerd.

Emancipatie door alle ministeries

Mariëlle Paul is coördinerend bewindspersoon van Emancipatie. In die rol stimuleert zij dat alle ministeries in beleid en wetgeving aandacht besteden aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de gelijkheid van lhbtiq+ personen. Vanuit het ministerie van OCW kunnen andere departementen daarbij ondersteuning krijgen, maar zij zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de emancipatieopdracht. Het bereiken van de emancipatiedoelen is niet denkbaar zonder de inzet van maatschappelijke organisaties, die de ervaring van verschillende doelgroepen combineren met expertise over diverse beleidsterreinen. Daarom is het ministerie van OCW allianties aangegaan met deze organisaties.