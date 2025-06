Voorstel verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2027 voor vluchtelingen uit Oekraïne

De Russische invasie in Oekraïne is nog niet voorbij. Het is belangrijk dat vluchtelingen uit Oekraïne kunnen blijven rekenen op onze steun. Daarom heeft de Europese Commissie op 4 juni 2025 voorgesteld om de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) met een jaar te verlengen tot en met 4 maart 2027.