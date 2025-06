IHC en Naval tekenen contract binnen industriële samenwerking onderzeeboten

De Nederlandse maritieme industrie doet volop mee aan de bouw van vier nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine via de verplichte industriële samenwerkingsovereenkomst (ICA). Dat blijkt ook uit het strategisch contract dat vandaag binnen de ICA is ondertekend door Royal IHC met Naval. Royal IHC gaat een substantiële bijdrage leveren aan deze nieuwe boten door de bouw van modules en staalconstructies met een economische waarde van enkele honderden miljoenen euro’s.

Nederlandse maritieme maakbedrijven en kennisinstituten zijn door de ICA verzekerd van werk en het versterken van (technologische) kennis bij zowel de productie als het onderhoud van de vier nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. De ICA is afgelopen september door de minister van Economische Zaken met de Franse Naval Group getekend. De financiële waarde, die via de ICA in Nederland tijdens de productiefase terecht komt, bedraagt al bijna € 1 miljard.



In de industriële overeenkomst voor de onderzeeboten zelf staan tien Nederlandse bedrijven. Het gaat naast Royal IHC om RH Marine (platformautomatisering en energiemanagement), Bolidt (akoestische bekleding), Van Halteren Technologies (hydraulische systemen), Optics 11 (detectie), Solico (composietstructuren), Combimac (akoestische signatuur), Hatenboer (watervoorziening), Heinen & Hopman (klimaatinstallaties) en Verebus (technische ondersteuning). De Nederlandse kennisinstituten MARIN en TNO zijn eveneens via de ICA betrokken bij de bouw van de nieuwe onderzeeboten.



De ICA wordt evenredig opgehoogd voor de toekomstige onderhoudsactiviteiten die door Defensie bij Naval Group worden belegd. Hierdoor neemt het financiële volume van de ICA in de toekomst toe tot ruim meer dan € 1 miljard.



Naast de inschakeling van de Nederlandse industrie voor de onderzeeboten gaat Naval Group via de industriële samenwerkingsovereenkomst ook orders plaatsen bij Nederlandse bedrijven voor subsystemen en componenten voor oppervlakteschepen die de werf voor verschillende klanten bouwt. Het gaat hier om een brede groep bedrijven uit de maritieme defensiesector zoals Thales Nederland, DBR, MAFO, Kwant Controls, Rubber Design en Holland Marine Lifts. Nederlandse bedrijven zijn nu al de op één na grootste internationale toeleveranciersgroep van Naval Group.