Ontwerpbesluit NPO BLEND

Minister Bruins (OCW) wil goedkeuring geven voor het nieuwe radioprogrammakanaal NPO BLEND en voor NPO BLEND Online, een bijbehorend onlinekanaal. Een ontwerpbesluit daarvoor is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen vanaf 17 juni 2025 gedurende 6 weken hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

Nieuw kanaal beginnen, een bestaand kanaal wijzigen of stoppen

Als de NPO nieuwe online, televisie- of radiokanalen wil beginnen, moet de minister van OCW dat goedkeuren. Ook belangrijke wijzigingen of het beëindigen van bestaande kanalen moet de minister goedkeuren. Nederland heeft met de Europese Commissie afgesproken dat daarvoor een transparante procedure wordt gevolgd.

De procedure is in het kort:

De Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media adviseren de minister;

Belanghebbenden kunnen een eerste inbreng sturen naar de Raad voor Cultuur en het Commissariaat;

De Autoriteit Consument en Markt rapporteert over de markteffecten.

De minister stelt een ontwerpbesluit op;

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op het ontwerpbesluit;

Binnen 6 maanden komt er een definitief besluit.

Aanvraag NPO BLEND

NPO BLEND zal voorzien in een unieke aanbodmix, bestaande uit een muziekformat en programma’s met een informatieve en journalistieke insteek. NPO BLEND heeft als voornaamste doelgroep Nederlanders met een Turkse-, Marokkaanse-, Surinaamse- en Caribische achtergrond tussen de 35 en 44 jaar en beoogt daarnaast een bredere groep bi-culturele Nederlanders aan te spreken. De NPO concludeert dat het deze doelgroep momenteel onvoldoende weet aan te spreken met het bestaande aanbod. Met dit nieuwe aanbodkanaal wil de NPO uitvoering geven aan de brede taakopdracht, in het bijzonder door aandacht te vestigen op kleinere doelgroepen.

Wat is NPO BLEND?

De NPO heeft in de begroting 2025 een aanvraag ingediend voor een nieuw radioprogrammakanaal NPO BLEND en het overige aanbodkanaal NPO BLEND Online, een bijbehorend onlinekanaal. Op 7 november 2024 heeft de NPO aanvullende informatie voor de aanvraag aangeleverd. NPO BLEND zal gratis beschikbaar zijn via DAB+, onlinekanalen en via de eigen website en via NPO Luister.

Kennisgeving en terinzagelegging ontwerpbesluit NPO BLEND

Minister Bruins heeft een ontwerpbesluit opgesteld. Het ontwerpbesluit bevat de goedkeuring van het nieuwe aanbodkanaal NPO BLEND. Op 17 juni 2025 is in de Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit wordt ook rechtstreeks toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de NPO als aanvrager.

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken, te rekenen vanaf 17 juni 2025, hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen zowel per post als per e- mail worden ingediend, onder vermelding van het onderwerp ‘Ontwerpbesluit NPO BLEND’.

Indiening per post geschiedt aan:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ ’s-Gravenhage

Indiening per e-mail geschiedt aan: nieuwedienstenNPO@minocw.nl

Belanghebbenden moeten vermelden of een zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat. In dat geval geven belanghebbenden gemotiveerd aan welke dat zijn. Aan belanghebbenden wordt dan verzocht om zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van hun zienswijze in te dienen. Belanghebbenden die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen dit uiterlijk binnen een week, te rekenen vanaf 17 juni 2025, kenbaar maken per e-mail op het hiervoor vermelde e-mailadres. Ook in deze e-mail moet het onderwerp ‘Ontwerpbesluit NPO BLEND’ worden vermeld. Mede afhankelijk van de verzoeken kan besloten worden tot het houden van een hoorzitting.