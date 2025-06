Tegenstander de baas met nieuwe scheepsbewapening

Defensie schaft modulaire bewapening aan ter versterking van de luchtverdediging en vuurkracht van de marine. Het gaat om luchtdoelraketten, langeafstandspreciesiemunitie en apparatuur voor elektronische oorlogsvoering. Israel Aerospace Industries levert de systemen. Het is de enige fabrikant die voldoet aan de eisen en in staat is de spullen op korte termijn te leveren. Staatssecretaris Gijs Tuinman meldt dat de Kamer vandaag.