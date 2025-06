100 dronedetectieradars in nieuw steunpakket voor Oekraïne

Nederland doneert 100 aanvullende dronedetectieradars aan Oekraïne. Ook gaan er voertuigen voor gewondenvervoer naar het land. Verder steekt Nederland extra geld in de steun met drones. Het gaat om een steunpakket van in totaal ongeveer €175 miljoen. Dit komt bovenop contracten die deze dagen ondertekend zijn met de Oekraïense industrie om voor € 500 miljoen drones te produceren. Dat maakte minister Ruben Brekelmans vandaag bekend voorafgaand aan het NATO Summit Defence Industry Forum in Den Haag.

Oekraïne krijgt de beschikking over 100 dronedetectieradars. Deze systemen zijn in staat drones te detecteren, om deze informatie vervolgens door te geven aan luchtverdedigingssystemen die de drones kunnen neutraliseren. De levering van de detectieradars moet voor het einde van het jaar zijn afgerond.

Ook gaan er 20 Ermine casevac (deels) onbemenste voertuigen naar Oekraïne. Het land kan deze modulaire systemen inzetten om gewonden te evacueren. Tot slot stelt Nederland € 80 miljoen extra beschikbaar voor drones. Deze steun verloopt via de internationale dronecoalitie. Eerder kondigde Nederland al aan € 20 miljoen hierin te investeren. Het nieuwe steunpakket komt bovenop het pakket van € 400 miljoen voor maritieme veiligheid dat onlangs al was aangekondigd.

Daarnaast heeft Nederland deze dagen de contracten ondertekend met de Oekraïense industrie voor de productie van 600.000 drones. Dit betreft een pakket van € 500 miljoen voor drones die Oekraïne dringend nodig heeft aan de front-linie. Dit zogenaamde Drone Line Initiative draagt eraan bij dat Rusland niet in staat is om door te breken.

Dagelijkse Russische luchtaanvallen

“De meedogenloze Russische luchtaanvallen laten dagelijks zien dat luchtverdediging voor Oekraïne letterlijk van levensbelang is. Daarom is het zo belangrijk dat wij de dronedetectieradars kunnen leveren. Daarnaast is het een belangrijke stap dat we grote productiecontracten hebben getekend met de Oekraïense drone-industrie en daarnaast onze steun met nog eens €80 miljoen verhogen. Zo zijn drones en onbemensde systemen het nieuwe speerpunt in onze steun aan Oekraïne.”

Respect en ontzag voor Oekraïense bevolking

De bewindsman voegde eraan toe dat Nederland de steun aan Oekraïne onverminderd voortzet.