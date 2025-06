Kabinet neemt maatregelen voor betrouwbare postbezorging

De postbezorging in Nederland staat onder druk. Dat komt doordat we steeds minder brieven en kaarten versturen. Sinds 2009 daalt het aantal verstuurde brieven met zo’n 7% per jaar. Tegelijkertijd zijn de kosten voor het bezorgen van post gestegen. Nederland heeft op dit moment één van de strengste regels van Europa: een brief moet binnen 24 uur worden bezorgd. Dat is duur en steeds moeilijker vol te houden voor PostNL. Als er niks verandert, verslechtert de postvoorziening verder, vooral buiten de grote steden. Om de postbezorging betrouwbaar te houden, past het kabinet daarom de verouderde Postwet aan.

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Karremans van Economische Zaken. De belangrijkste verandering is dat vanaf juli 2026 een brief niet meer binnen 24 uur bezorgd hoeft te worden, maar binnen 48 uur. Als je dan op maandag een brief op de bus doet, wordt deze dinsdag of woensdag bezorgd. Post blijft wel gewoon vijf dagen per week komen, van dinsdag tot en met zaterdag. En de afspraak blijft dat 95% van de post op tijd moet zijn.

Als we niets veranderen, dreigt de postvoorziening in kleinere dorpen en regio’s steeds verder achteruit te gaan. Een andere optie zou zijn dat de overheid PostNL financieel moet helpen, maar het kabinet vindt het niet nodig om PostNL een overheidssubsidie te geven. Daarom kiest het kabinet ervoor om op basis van onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de bezorgregels aan te passen, net zoals in andere Europese landen al is gebeurd.

De bezorgtijd wordt op termijn waarschijnlijk nog iets ruimer. Als het aantal brieven blijft dalen, kan PostNL vanaf 2028 of 2029 maximaal 72 uur de tijd krijgen om een brief te bezorgen, net als in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Maar dat mag alleen als de betrouwbaarheid van de bezorging verbetert. Voor rouwpost en medische post verandert er niets. Die post blijft, net als nu, zes dagen per week binnen 24 uur bezorgd worden.