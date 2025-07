Ophok- en afschermplicht voor pluimveebedrijven wordt volledig ingetrokken

De ophok- en afschermplicht voor pluimvee wordt ook in de Gelderse Vallei opgeheven. Dit heeft de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten op basis van een nieuwe beoordeling van de Deskundigengroep Dierziekten. Met dit besluit vervalt de landelijke maatregel volledig. Ook het tentoonstellingsverbod voor risicovogels wordt versoepeld. De nieuwe maatregelen gaan vanaf vrijdag 4 juli 2025 in.

De Deskundigengroep Dierziekten schat de kans op besmetting van een pluimveebedrijf momenteel in als laag tot matig. De laatste vogelgriepbesmetting op een Nederlands pluimveebedrijf was op 19 maart 2025. Ook zijn de afgelopen tijd weinig besmettingen geweest op pluimveebedrijven in andere Europese landen en is het aantal besmette wilde vogels ook laag.

De Deskundigengroep Dierziekten komt regelmatig bij elkaar om een risicobeoordeling te geven over de vogelgriepsituatie. Op basis van deze risicobeoordeling en andere belangen, zoals de (economische) gevolgen van de maatregelen voor pluimveehouders en hobbyhouders, heeft minister Wiersma (LVVN) besloten de ophok- en afschermplicht ook in de Gelderse Vallei op te heffen. Dit was de enige regio waar de ophok- en afschermplicht nog van kracht was.

Versoepeling tentoonstellingsverbod voor risicovogels

Sinds november 2024 gold er een landelijk verbod op het tentoonstellen van risicovogels, zoals hoenderachtigen, watervogels en loopvogels. Een zware maatregel voor hobbyfokkers, omdat keuringen op tentoonstellingen belangrijk zijn voor het behoud van deze vaak zeldzame vogelrassen. De minister staat het organiseren van tentoonstellingen nu weer toe, wel onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat er niet meer dan 30 houders tegelijk mogen deelnemen aan een evenement en dat watervogels niet tegelijk met andere risicovogels op een evenement zijn. Alle voorwaarden zijn vanaf vrijdag 4 juli 2025 te vinden op Dierziekteviewer en de regeling.

Alert blijven

Het vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig bij wilde vogels en het verloop van de infecties met het virus is onvoorspelbaar. Om die reden blijft het ministerie van LVVN de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook is het belangrijk dat pluimveehouders en houders van andere vogelsoorten alert blijven, de veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht nemen en mogelijke verdenkingen zo snel mogelijk melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten. Als de situatie verandert, kan dit aanleiding zijn om opnieuw maatregelen in te stellen.