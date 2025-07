Dienst toeslagen wijst mensen op recht toeslag

Dienst Toeslagen gaat mensen proactief benaderen die recht hebben op een toeslag maar deze nog niet hebben aangevraagd. Verder is de dienst begonnen met een experiment om problematische schulden eerder te herkennen en terug te dringen. Daarnaast wordt toezicht op ernstig misbruik van toeslagen eind 2025 voorzichtig opgeschaald. Dit schrijft staatssecretaris Sandra Palmen in haar periodieke voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.

"We hebben de afgelopen tijd onze focus gericht op ervoor zorgen dat mensen de toeslagen krijgen waar ze recht op hebben. Dat is belangrijk voor bestaanszekerheid. Verder ben ik blij met alle nieuwe samenwerkingen die we zijn gestart om de mensen die het het hardst nodig hebben nog beter te kunnen bereiken en ondersteunen. Mensen kunnen en mogen zich vergissen, maar als er sprake is van opzettelijk misbruik dan pakken we dat ook aan. Dit moet echter wel zorgvuldig gebeuren", zegt staatssecretaris Herstel en Toeslagen Sandra Palmen

Proactief benaderen

Dienst Toeslagen heeft onderzoek gedaan naar het zogeheten niet-gebruik van toeslagen. Hieruit bleek dat in 2021 ongeveer 12 procent van de mensen die recht had op zorgtoeslag daar geen gebruik van maakte. Bij de huurtoeslag ging het om ongeveer 11 procent, het kindgebonden budget ongeveer 8% en de kinderopvangtoeslag ongeveer 3%. Om dit niet-gebruik van toeslagen tegen te gaan, heeft Dienst Toeslagen in juli ruim 200.000 mensen actief gewezen op hun mogelijke recht op zorgtoeslag over het jaar 2024. Zij hebben nu tot 1 september 2025 de tijd om alsnog zorgtoeslag aan te vragen.

Voorkomen van terugvorderingen

Om onverwachte terugvorderingen te voorkomen, test Dienst Toeslagen verschillende nieuwe methoden: een voorzichtig voorschot en het bijstellen van inkomensgegevens tijdens het jaar. In 2026 start een pilot waarbij mensen kunnen kiezen voor een lager voorschot op hun toeslagen: 80% van het berekende bedrag. Dat is handig in gevallen waarin het toekomstige inkomen nog niet duidelijk is en misschien hoger uitvalt dan in eerste instantie geschat is. Uit onderzoek blijkt dat circa 60% van de mensen hiervoor zou kiezen. Daarnaast gaat Dienst Toeslagen mensen informeren die een inkomensverhoging niet hebben doorgevoerd in het systeem van Toeslagen. Als zij vervolgens zelf geen aanpassing doorvoeren in het systeem, past Dienst Toeslagen het voorschot zelf aan om een hoge terugvordering te voorkomen. Mensen kunnen dit uiteraard terugdraaien als zij zelf verwachten dat dit toch niet tot een hogere terugvordering leidt.

Vroegsignalering schulden

Dienst Toeslagen is op 1 juni gestart met een experiment samen met de Belastingdienst en tien gemeenten om problematische schulden eerder te signaleren. Door gegevens over openstaande vorderingen te delen met gemeenten, kunnen zij burgers tijdig hulp aanbieden om verdere schulden te voorkomen. Het delen van gegevens gebeurt uiteraard op een zorgvuldige, transparante manier.

Intensief toezicht op fraude

Dienst Toeslagen is in 2023 opnieuw begonnen met het toezicht op ernstig misbruik van toeslagen. Eind dit jaar wordt dat toezicht opgeschaald. Ook worden vanaf dat moment daadwerkelijke sancties opgelegd. Het gaat om ernstige gevallen waarin opzettelijk misbruik wordt gemaakt van gemeenschapsgeld. Het proces is zorgvuldig opgestart en met de nodige waarborgen.