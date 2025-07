Wetswijziging moet hospitaverhuur aantrekkelijker maken

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening start vandaag de internetconsultatie voor een wetswijziging die hospitaverhuur aantrekkelijker moet maken. Er komt een speciaal huurcontract van maximaal vijf jaar, een kortere opzegtermijn van één maand in de eerste maand en het wordt makkelijker om hospitaverhuur te beëindigen bij verkoop of overlijden. Voor huurders kan de jaarlijkse inkomensafhankelijke hogere huurverhoging vervallen of verminderen als die het gevolg was van hospitaverhuur. Geïnteresseerden kunnen via de internetconsultatie tot en met 26 augustus 2025 op de voorgestelde wijzigingen reageren.

De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat meer mensen een kamer kunnen verhuren in het huis waar zij ook zelf wonen. Het voorstel draagt daarmee bij aan het beter benutten van bestaande gebouwen. Naast nieuwbouw is hospitaverhuur een manier om meer mensen aan woonruimte te helpen.

Speciaal hospitahuurcontract

Speciaal voor hospitaverhuur komt er een huurcontract van maximaal vijf jaar met een proefperiode van negen maanden. Dit nieuwe huurcontract vervangt de regeling die sinds de jaren 90 bestaat en verhuur mogelijk maakt voor maximaal één jaar, met een opzegtermijn van drie maanden. Na dit jaar heeft de huurder automatisch een vast huurcontract. Uit onderzoek blijkt dat hospita’s huurders graag langer dan een jaar onderdak willen bieden. In de praktijk durven zij dit vaak niet aan zonder de mogelijkheid om de huur tussentijds te kunnen opzeggen. Ook blijkt dat huurders een kamer graag langer dan een jaar willen huren, maar vaak niet veel langer dan enkele jaren.

Verkorte opzegtermijn

In de eerste maand van het hospitahuurcontract kan het contract met een opzegtermijn van één maand worden beëindigd. Na die eerste maand geldt weer de standaard opzegtermijn van drie maanden.

Beëindiging huurcontract makkelijker

Een deel van de hypotheekverstrekkers geeft op dit moment geen toestemming voor hospitaverhuur, omdat een woning bij verkoop minder oplevert als er een huurder in woont. Om hypotheekverstrekkers over de streep te trekken om vaker hospitaverhuur toe te staan, mogen eigenaar-bewoners het hospitahuurcontract na de wetswijziging beëindigen bij (gedwongen) verkoop van de woning of bij het overlijden van de hospita. Dit geldt ook voor huurcontracten van zelfstandige woningen die op hetzelfde kadastrale perceel en hetzelfde adres liggen als de woning van de eigenaar-bewoner.

Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging

Huurders die hospita zijn kunnen hun verhuurder na de wetswijziging verzoeken om geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging door te voeren. Het inkomen van de hospitahuurder telt niet meer mee bij het bepalen van deze hogere huurverhoging. Hiermee wordt hospitaverhuur financieel aantrekkelijker.

