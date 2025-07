Veranderingen in CO-stelsel: verbeterde meldplicht bijna-ongevallen

Eenvoudiger meldprocedures bij bijna-ongevallen en een nieuwe praktijkrichtlijn die verenigingen van eigenaars (vve’s) meer ruimte geeft voor het vervangen van de collectieve rookgasafvoer, zijn de belangrijkste veranderingen binnen het CO-stelsel dat in 2024 is geëvalueerd. Daarnaast komt er geen wettelijke verplichting voor periodiek onderhoud. Het wettelijk stelsel zorgt ervoor dat werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties veilig gebeuren, om koolmonoxide (CO)-vergiftiging te voorkomen.

Naar aanleiding van de evaluatie verkennen de sector en minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de mogelijkheden om de uitvoering van het stelsel waar mogelijk te vereenvoudigen. Inmiddels zijn meer dan 3.700 installatiebedrijven gecertificeerd om aan deze installaties te werken.

Melding van bijna-ongevallen wordt aangepast en verbeterd

De meldplicht van bijna-ongevallen (situaties met een te hoge CO-concentratie; bijvoorbeeld als gevolg van een losgeraakte rookgasafvoer) wordt aangepast. Gemeenten ontvangen voortaan alleen een melding als het probleem niet direct is opgelost door de installateur. Deze werkwijze sluit aan bij de handreiking van de Nederlandse Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht. Meldingen verlopen straks via het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgevingswet (DSGO), waardoor installateurs eenvoudiger kunnen rapporteren en gemeenten sneller kunnen reageren. Nieuw is dat ook de oorzaak van het incident moet worden gemeld. Deze informatie is belangrijk voor landelijke monitoring en verdere verbetering van de veiligheid.

Meer ruimte voor vervanging van collectieve rookgasafvoeren bij vve’s

Een rookgasafvoer gaat meestal vijftien jaar mee. Dankzij een nieuwe, praktijkrichtlijn mag een collectieve rookgasafvoer nu tot maximaal vijf jaar langer worden gebruikt. Daar zijn voor de vve’s wel voorwaarden aan verbonden, zoals het nemen van beheersmaatregelen en het binnen deze periode uitvoeren van een vervangings- of renovatieplan. Deze nieuwe richtlijn wordt binnenkort gepubliceerd door NEN. Vve’s kunnen vaak een lening krijgen voor vervanging of renovatie. Dit kan via hun gemeente bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), of direct bij het Toekomstbestendig Onderhoudsfonds VvE’s of Nationaal Warmtefonds.

Daarnaast zijn er binnen de sector verschillende initiatieven om de uitvoering van het stelsel te vereenvoudigen, vooral voor zzp’ers en kleine bedrijven. Bijvoorbeeld met apps en door certificatieschema’s tegen het licht te houden.

Geen wettelijke verplichting voor periodiek onderhoud

De evaluatie geeft minister Keijzer geen aanleiding om periodiek onderhoud wettelijk verplicht te stellen. Wel stimuleert zij dit in samenwerking met de Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland via de jaarlijkse campagne Stop CO-vergiftiging. In het komende stookseizoen wordt de voorlichting verder uitgebreid via de publiekscampagne Verbeter je huis – duurzaam wonen (verbeterjehuis.nl).