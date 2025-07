F-35’s voor NAVO-luchtruimbewaking naar Polen

Het door NAVO-landen aan Oekraïne geschonken militaire materieel moet veilig de plek van bestemming bereiken. Voor dat doel bewaken Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen vanaf 1 september tot en met 1 december 2025 het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa.

De Nederlanders opereren samen met een Noors F-35-luchtmachtdetachement. De taakstelling komt overeen met de zogenoemde quick reaction alert. Hierbij staan gevechtsvliegtuigen 24 uur per dag klaar om snel te reageren op mogelijke indringers in het NAVO-luchtruim.

Op verzoek

Nederland zet de F-35’s in op verzoek van het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). Dit is het centrale commandocentrum van de NAVO in Europa. De NAVO stuurt de gevechtsvliegtuigen aan.

De Nederlandse F-35’s dragen bij aan de afschrikking van Rusland. “Het is essentieel dat we onze bijdrage leveren aan de verdediging van het NAVO-grondgebied en de veiligheid van Europa”, aldus minister Brekelmans. “Dat doen we wederom met onze meest geavanceerde capaciteiten. Door deze Nederlandse F-35’s in te zetten voor de bewaking van het luchtruim boven Oost-Europa beschermen we militair materieel dat bestemd is voor Oekraïne. We kunnen bovendien snel reageren op (dreigende) schendingen van het NAVO-luchtruim. Zo houden we de Russische dreiging letterlijk op afstand. Onlangs is in Estland ook gebleken dat de inzet van onze F-35’s hiertegen zeer effectief is.”