Kabinet zet nieuwe stap op weg naar Nota Ruimte over inrichting Nederland

Nederland staat voor grote en dringende opgaven in de ruimtelijke ordening die om regie van het Rijk vragen. De ruimte in ons land is schaars en niet alles kan overal. Het kabinet werkt daarom aan nieuwe Nota Ruimte met daarin ruimtelijke keuzes en richtingen voor de periode tot 2050 met een doorkijk naar 2100.

Op voorstel van minister Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is het kabinet vandaag akkoord gegaan met een ontwerpversie van de nieuwe Nota. De keuzes die hierin staan worden de komende periode onafhankelijk getoetst op hun effecten in een milieueffectrapportage (planMER). Na deze toets zal de Ontwerp-Nota Ruimte in september worden aangeboden aan de Kamer en formeel ter inzage worden gelegd.

Regie op de ruimte

Regie op de inrichting van Nederland is nodig omdat de grote opgaven op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, energie, defensie, economie, landbouw en natuur niet los van elkaar staan. Zo kan bijvoorbeeld woningbouw niet zonder bereikbaarheid of de zekerheid van een aansluiting op het energienet. Aan de andere kant bieden combinaties van functies kansen, bijvoorbeeld regionale economische versterking bij nieuwe defensielocaties. Er moeten dus samenhangende en integrale keuzes gemaakt worden.

‘Kracht van de regio’

Minister Keijzer: “Wat we vandaag hebben vastgesteld in de ministerraad is het resultaat van een intensieve samenwerking met al mijn collega’s die voor opgaven in onze leefomgeving staan. Bij de keuzes die we hebben gemaakt, zijn we ervan doordrongen dat Nederland herkenbaar moet blijven en dat we de kracht van alle regio’s blijven benutten. We bouwen voort op wat er al is, en wat we waarderen maken we sterker.”

Onderscheidende regionale ontwikkeling

Voor de bouw van de benodigde extra woningen is ruimte nodig. Het kabinet wijst in de Ontwerp-Nota Ruimte nieuwe nationale en regionale grootschalige en kleinere woningbouwlocaties in heel Nederland aan (zie kaart). Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo/Enschede en Helmond zijn aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie waarvan de woningen voor 2035 worden gerealiseerd. Uiteraard wordt het 'wijkje erbij' ook onderdeel van de oplossing voor de woningnood. De gebiedsontwikkeling met nieuwe woningen vraagt ook om goede bereikbaarheid en ruimte voor regionale economische ontwikkeling. Voor Stedendriehoek, Twente en Limburg worden nieuwe strategieën uitgewerkt.



Het kabinet neemt ook de regie op de versterking van energie-intensieve industrieclusters: de zeehavens waar energie vanaf zee aan land komt. Het zijn de plekken waar belangrijke industrieën zijn gevestigd. Zij zijn van strategisch belang voor onze economie en weerbaarheid.

Ruimte voor landbouw, natuur en water

De Ontwerp-Nota Ruimte zet verder in op een sterke landbouwsector en het zorgvuldig omgaan met landbouwgrond. Dat gaat hand in hand met het versterken van de natuur, het combineren van natuur met andere functies en verbetering van de waterkwaliteit. Het grilligere klimaat vergt ook ruimte voor het vasthouden en bergen van water. Om ons land ook in de toekomst veilig te houden, moeten we voldoende ruimte rond de grote rivieren en wateren reserveren om zeespiegelstijging en extremere weersomstandigheden aan te kunnen.

Eind september ter inzage

Het kabinet streeft ernaar de Ontwerp-Nota Ruimte eind september naar de Kamer te sturen; samen met de uitkomsten van de planMER. Het ontwerp wordt daarna ook formeel ter inzage gelegd zodat eenieder kan reageren op de voorgestelde keuzes.