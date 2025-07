Eerste stap naar emissievrije gebouwen volgens Europese richtlijn

Het kabinet start met de internetconsultatie waarmee het eerste deel van herziene Europese afspraken over energieprestaties van gebouwen wordt geïmplementeerd. De afspraken zijn vastgelegd in de herziening van de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive IV). Op 29 mei 2026 moeten alle EU-landen zijn begonnen met stapsgewijze invoering van deze richtlijn. In de Kamerbrief van 14 juli informeerde demissionair minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) de Tweede Kamer over hoe Nederland de richtlijn gaat invoeren. De internetconsultatie over het eerste deel van de implementatie is deze week gestart.

De EPBD IV heeft als doel om gebouwen uiterlijk in 2050 energiezuinig en emissievrij te maken. Dat draagt bij aan een gebouwde omgeving met lagere energiekosten en meer comfort, zonder aardgas. De richtlijn bevat onder andere nieuwe eisen voor nieuwbouw, verduurzaming van bestaande gebouwen en een verbeterd energielabel.

Nieuwe regels voor gebouwen

Het eerste deel van de implementatie van de EPBD IV dat nu ter consultatie wordt voorgelegd leidt tot nieuwe regels over:

het opwekken van zonne-energie op gebouwen

laadpalen en laadinfrastructuur bij gebouwen

slimme regelsystemen voor energiebeheer

verbeterd energielabel

keuringen van gebouwinstallaties

Om dit te regelen, worden het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit aangepast. Het uitgangspunt is om de Europese richtlijn te volgen, zonder extra nationale eisen daar bovenop.

Wanneer gelden de regels en wat betekent dat in de praktijk?

De regels gaan stapsgewijs in. De eerste regels gaan gelden vanaf 29 mei 2026, zoals voor het verbeterde energielabel en voor laadpunten bij nieuwbouw of renovatie van gebouwen. Energielabels moeten voortaan ook beschikbaar zijn bij renovatie of huurverlenging, en moeten worden getoond in publieke gebouwen. Ook monumenten moeten bij verkoop of huur een energielabel hebben. Slimme regelsystemen voor energiebeheer worden verplicht voor meer typen gebouwen. De bestaande keuringen van installaties komen te vervallen; hiervoor komt een nieuwe aanpak met slimme en digitale meters.

Andere onderdelen volgen later: regels voor creëren van voldoende laadpalen bij bestaande gebouwen gaan gelden vanaf 2027 en de regels voor een bepaalde hoeveelheid opwek van zonne-energie op bestaande gebouwen gelden vanaf 2028, te beginnen met overheidsgebouwen groter dan 2.000 m².

Onderzoek naar regeldruk

Onderzoek geeft aan dat de nieuwe eisen voor laadinfrastructuur, slimme regelsystemen voor energiebeheer en zon op dak zorgen voor extra lasten voor gebouweigenaren. Dit varieert per eis en per type gebouw. Het schrappen van de regels over keuringen verlaagt juist structureel de lasten. De overige nieuwe eisen zorgen volgens het onderzoek niet voor additionele lasten.

Denk mee via de internetconsultatie

Iedereen kan tot en met 25 augustus 2025 meedenken en reageren over de uitwerking van de nieuwe regels van het conceptbesluit.

Ga hiervoor naar de consultatie.