Kabinet verruimt mogelijkheden om opleiding tot register- en noordzeeloods te volgen

Zeevarenden met een mbo 4-opleiding kunnen vanaf 1 september via een schakelprogramma instromen in de hbo-opleiding tot registerloods. Daarnaast wordt het voor uitgetreden registerloodsen makkelijker gemaakt om zich om te scholen tot noordzeeloods. Het kabinet maakt dit mogelijk om te voorkomen dat er een tekort ontstaat in de instroom voor deze cruciale beroepsgroep.

Een loods adviseert de kapitein aan boord van een zeeschip over de te voeren navigatie. De registerloodsen helpen zeeschepen zo om vlot en veilig door, in of uit een haven te komen. Noordzeeloodsen werken op de Noordzee, het Skagerrak en het Kanaal en worden ingezet om de veiligheidsrisico’s in deze drukke vaarwateren te minimaliseren en de kapitein te ontlasten.

Om registerloods te worden kunnen zeevarenden die al een hbo-zeevaartdiploma hebben en beschikken over voldoende vaartijd, de hbo-masteropleiding tot registerloods volgen. De opleiding tot noordzeeloods is een post-hbo opleiding waarvoor een vergelijkbare toelatingseis geldt.

De Nederlandse zeevaartscholen kampen al langer met dalende aantallen studenten. Dit heeft ook effect op de instroom in de opleidingen tot registerloods en noordzeeloods. Daarnaast is er de komende jaren juist meer vraag naar nieuwe loodsen, vanwege de toenemende drukte op de Noordzee en het feit dat de bestaande loodsen steeds ouder worden.

Om het tij te keren maakt het kabinet de introductie mogelijk van een éénjarig pre-master schakelprogramma voor aspirant-registerloodsen. Door deze vooropleiding te volgen kan een ervaren zeevarende met een mbo 4-opleiding ook toegang krijgen tot de hbo-masteropleiding tot registerloods.

Voor registerloodsen geldt een maximumleeftijd van 60 jaar, voor noordzeeloodsen niet. Registerloodsen de maximumleeftijd hebben bereikt en verder willen als noordzeeloods hoeven voortaan niet meer een geldig vaarbevoegdheidsbewijs te onderhouden om de opleiding tot noordzeeloods te kunnen volgen.

“Ik ben zelf opgeleid als zeevarende en weet dat loodsen een onmisbare rol spelen in onze economie”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman. “Zij zorgen ervoor dat schepen veilig de drukke Noordzee kunnen navieren en dat het transport via onze havens soepel en efficiënt verloopt. Ik ben blij dat we het mogelijk maken voor meer mensen om de opleiding tot loods te volgen, en dit mooie beroep te kunnen uitoefenen.”