Nederland dropt 1e hulpgoederen in Gaza

Defensie heeft vandaag zo’n 14.5 ton aan hulpgoederen in Gaza gedropt. Het ging om voedsel, drinkwater en medische hulpmiddelen. De airdrop werd uitgevoerd met een C-130 Hercules-transportvliegtuig. Nederland gaat de komende 2 weken via de lucht noodhulp leveren. De lading uit deze 1e vlucht landde in een vooraf bepaalde dropzone in Gaza.

De Palestijnen in Gaza hebben grootschalige hulp nodig. Vanwege de catastrofale voedselsituatie en de problemen rond toegang van hulp over land besloot het kabinet ook tot hulpverlening via de lucht. Deze airdrops zijn daarmee geen vervanging van, maar een aanvulling op de inspanningen gericht op cruciale humanitaire toegang over land. De Nederlandse regering blijft er bij Israël op aandringen hulpkonvooien over de weg tot Gaza toe te laten. Dat is de veiligste en meest efficiënte manier om de hongerende mensen in Gaza te helpen. Hulp via de weg kan bovendien op veel grotere schaal dan via de lucht.

De hulppakketten zijn aangeleverd door Jordanië. Vanaf dit land voert Defensie de vluchten ook uit. De 16 bundels waren voorzien van parachutes en werden uit het laagvliegende toestel van de Koninklijke Luchtmacht geworpen.

De kosten van de Nederlandse operatie worden via Buitenlandse Zaken gedekt uit fondsen voor ontwikkelingssamenwerking en internationale veiligheid. De Koninklijke Luchtmacht voert de airdrops uit. Dat gebeurt met de expertise van militairen van de luchtmobiele brigade.

Weercondities spelen een rol bij het veilig droppen van een lading. Verder wordt er rekening gehouden met een locatie en het tijdstip om een drop zo nauwkeurig en veilig mogelijk uit te voeren. Komt dat in het geding, dan kan er besloten worden om niet te gooien.

De hulpoperatie boven Gaza gebeurt met internationale partners. Ook België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten nemen deel.