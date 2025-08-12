Staatssecretaris Aartsen woensdag naar VN-plastictop in Geneve

Staatssecretaris Thierry Aartsen is woensdag aanwezig bij de top over het VN-plasticverdrag in Geneve. Hij neemt daar namens Nederland deel aan overleggen met de milieuministers uit VN-landen.

Staatssecretaris Aartsen: “In Genève heb ik samen met mijn collega-milieuministers de kans om een historische stap te zetten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we de wereld schoner doorgeven aan volgende generaties. Als jonge vader voel ik die verantwoordelijkheid extra – en ik weet dat velen dat herkennen. Plastic afval hoort niet in de natuur. Veel liever zetten we dit afval in als grondstof voor nieuwe producten. Mondiale afspraken kunnen de Nederlandse en EU-aanpak van plasticvervuiling (onder)steunen en zorgen voor een eerlijk speelveld voor duurzame en circulaire ondernemers. Mondiale afspraken die aansluiten bij bestaande Europese en Nederlandse afspraken dragen eraan bij dat Nederlandse bedrijven koploper kunnen blijven in de circulaire economie. Door hier werk van te maken bouwen we aan een schone, sterke economie en maken we onszelf minder afhankelijk van andere regimes.”

Verdienvermogen

Aartsen benadrukt het belang van het maken van goede afspraken over het slimmer omgaan met plastic. Aartsen: “Wat we hier proberen af te spreken over plasticvervuiling is van cruciaal belang voor de toekomst van Nederlandse bedrijven, ons verdienvermogen en huishoudens. Minder virgin plastic produceren, duurzamer plastic ontwerpen, minder plastic producten gebruiken, meer hergebruik en beter recyclen: het zijn allemaal belangrijke stappen. Maar dat lukt alleen als we met zo veel mogelijk landen goede, ambitieuze afspraken maken. Want alleen dan zorgen we ervoor dat er wereldwijd écht minder plastic rotzooi in de natuur belandt, dat we minder worden blootgesteld aan schadelijke (micro)plastics, én dat onze economie er sterker van wordt.”



Nederland zet in Genève in op een mondiaal juridisch bindend verdrag om plasticvervuiling tegen te gaan, ter bescherming van de gezondheid van mens en milieu. Aartsen: “We gaan er alles aan doen om dit verdrag af te ronden deze week. Daar ga ik het woensdag met mijn collega’s uit de andere landen verder over hebben.”

Strategisch omgaan met waardevolle materialen en grondstoffen

Circulair produceren en consumeren, waarbij minder en langer gebruik van materialen en producten centraal staat, biedt uitstekende mogelijkheden om strategischer om te gaan met waardevolle materialen en grondstoffen. Nederland heeft op dit gebied een grote innovatiekracht. Inzetten op circulair produceren en consumeren biedt daardoor de kans om:

Het toekomstig verdienvermogen en de (internationale) concurrentiepositie van de Nederlandse industrie te versterken

De beschikbaarheid van belangrijke materialen en grondstoffen te vergroten en onze onafhankelijkheid te verstevigen

De impact op onze leefomgeving, gezondheid, biodiversiteit en het klimaat te verminderen.



Zo maken we onze economie niet alleen schoner, maar vooral ook sterker en minder afhankelijk van andere landen.