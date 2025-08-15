Kabinet vraagt input voor wetsvoorstel met fiscale veranderingen voor Caribisch Nederland

Vanaf vandaag is het mogelijk om te reageren op een wetsvoorstel waarin 16 fiscale wijzigingen zijn opgenomen voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES), samen het Caribisch Nederland. Bij de uitwerking van dit wetsvoorstel wil het kabinet geïnteresseerden betrekken. Zij kunnen vanaf vrijdag 15 augustus 2025 hun mening geven, zodat deze inbreng kan worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Dit jaar worden de technische fiscale wetswijzigingen voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gebundeld in de fiscale verzamelwet BES eilanden 2027. In dit wetsvoorstel is onder meer een wijziging opgenomen in de loonheffing. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om bepaalde auto’s die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld in de eindheffing bij de werkgever te betrekken. Daarnaast is een aanpassing opgenomen in de algemene bestedingsbelasting (ABB), waardoor moeder- en dochtermaatschappijen deze belasting niet meer hoeven door te berekenen aan elkaar. Deze wijzigingen zorgen onder meer voor een administratieve lastenverlichting.

Internetconsultatie

Het kabinet hecht veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden en andere betrokkenen op dit wetsvoorstel, zodat dit kan worden meegewogen bij het uitwerken van de plannen. Om deze reden start vandaag de internetconsultatie die loopt tot en met maandag 15 september. Belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen reageren via internetconsultatie.nl.