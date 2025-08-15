Koninklijk en militair eerbetoon bij Indisch Monument

Als de Indische klok luidt, staan er al duizenden mensen te wachten bij het Indisch monument in Den Haag. Koning Willem-Alexander loopt er met statige pas naartoe. Op zijn revers blinkt het melati-speldje, de Indische jasmijn die veel Indische Nederlanders op 15 augustus dragen. Ze herdenken hiermee de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in het voormalige Nederlands-Indië.

De Koning woonde vandaag de herdenking van bevrijding van Nederlands-Indië bij omdat de capitulatie van Japan nu 80 jaar geleden is. Die betekende het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. Namens de regering waren minister-president Dick Schoof en defensieminister Ruben Brekelmans aanwezig.

Na zijn toespraak legde de Koning een krans bij het monument. Ook plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Ludy Schmidt deed dat, namens de krijgsmacht. Hij werd bijgestaan door zijn operationele commandanten of hun plaatsvervangers.

Daarnaast werden er kransen gelegd door onder anderen ambassadeurs en mensen van de eerste generatie oorlogsgetroffenen.

Indisch Onze Vader

Behalve met het luiden van de klok begon de plechtigheid zoals elk jaar met het intreden van het vaandel. De vaandelwacht bestond dit jaar uit militairen van de Koninklijke Marine. Ook het Indisch Onze Vader werd weer ten gehore gebracht. Het Orkest Koninklijke Luchtmacht luisterde de herdenking muzikaal op.

Het historische vliegtuig Catalina bracht een eerbetoon met een flypast over het Indisch Monument.

Defilé

Ter afsluiting van de ceremonie opende Koning Willem-Alexander het defilé langs het Indisch Monument. Dat bestaat uit 17 bronzen beelden, een kaart van Indië en de tekst ‘de geest overwint’. Toenmalig Koningin Beatrix opende het monument in 1988. Dat was ter nagedachtenis aan onder meer de 100.000 Nederlanders die onder erbarmelijke omstandigheden vastzaten in interneringskampen. 13.000 van hen zijn omgekomen.

Alle burger- en militaire slachtoffers van de Japanse onderdrukking werden vandaag herdacht. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding werken ook nu nog door. Dat geldt niet alleen voor de 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie, maar ook voor de samenleving als geheel.