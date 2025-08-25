Huurcommissie krijgt meer mogelijkheden om haar werk goed te blijven doen

De Huurcommissie krijgt extra mogelijkheden om ook in de toekomst goed haar werk te blijven doen. Dit staat in het wetsvoorstel Toekomstbestendige Huurcommissie, dat minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de Tweede Kamer stuurt. In het voorstel worden verschillende procedures aangepast voor huurders en verhuurders. Zo moeten huurders gebreken voortaan schriftelijk melden aan hun verhuurder, voordat ze bij de Huurcommissie terecht kunnen. Ook krijgt de Huurcommissie de mogelijkheid om meer zittingsvoorzitters in te zetten in drukke periodes.

De schriftelijke melding van gebreken wordt ingevoerd omdat mondelinge klachten van huurders bij een geschil niet goed controleerbaar en bewijsbaar zijn. Als huurders gebreken schriftelijk hebben doorgegeven, kan de Huurcommissie beter vaststellen wat er is gemeld en wanneer.



Ook wordt de termijn verlengd waarin huurders en verhuurders in verzet kunnen gaan tegen een voorzittersuitspraak. Die extra tijd kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken om specialistisch advies in te winnen. Daarnaast kunnen huurders in het sociale huursegment straks een huurverhoging die in het huurcontract is vastgelegd voorleggen aan de Huurcommissie. Ook in die gevallen zal de Huurcommissie dus kunnen zorgen voor duidelijkheid als huurders en verhuurders hierover een geschil hebben.

Aanpassing van procedures

Sommige procedures worden eenvoudiger gemaakt. Zo hoeft de Huurcommissie de leges (kosten) niet meer terug te betalen als huurders hun zaak stopzetten nadat zij het onderzoeksrapport van de Huurcommissie hebben ontvangen.

De klachtprocedure over het gedrag van verhuurders wordt helemaal geschrapt. Deze procedure was onduidelijk en leverde weinig op. Klachten over ongewenst verhuurgedrag, zoals intimidatie kunnen sinds 1 juli 2023 gemeld worden bij de gemeentelijke meldpunten goed verhuurderschap. Verder krijgt de Huurcommissie meer ruimte om zelf het formulier voor het specificeren van servicekosten te ontwikkelen.

Versterking van de organisatie

Om piekdrukte beter aan te kunnen, komen er zittingsvoorzitters die flexibel ingezet kunnen worden bij. Huurders en verhuurders krijgen daarnaast meer mogelijkheden om een lid van de commissie te wraken als zij dit lid niet onafhankelijk vinden.

Al deze aanpassingen moeten zorgen voor een groter vertrouwen in de Huurcommissie en aan een betere uitvoering van haar taken. De Huurcommissie kan huurders en verhuurders hierdoor nog beter van dienst zijn.