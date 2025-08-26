Nederland breidt laadinfrastructuur snel uit met 1.600 nieuwe laadpunten per maand

Nederland breidt in rap tempo het netwerk van publieke laadpunten uit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat uit de voortgangsrapportage van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) blijkt dat er gemiddeld 1.600 publieke laadpunten per maand worden bijgebouwd. Hierdoor is de landelijke dekking gestegen naar 83 procent. Dit is een groei van 7 procent ten opzichte van vorig jaar. Nederland heeft daarmee het hoogste aantal publieke laadpunten van de Europese Unie. Met overal een laadmogelijkheid op loopafstand wordt elektrisch rijden voor steeds meer Nederlanders en bedrijven ook praktisch haalbaar.

Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu): “We boeken stevige resultaten dankzij een combinatie van slimme investeringen, samenwerking met regio’s en marktpartijen en het gebruik van data om laadpunten precies te plaatsen waar ze het meest nodig zijn. We pakken actief de plekken aan waar nu nog geen laadpunten zijn, zodat iedereen in Nederland makkelijk elektrisch kan rijden. Door deze investeringen kunnen zowel particulieren als ondernemers overal makkelijk, snel en betrouwbaar laden; een onmisbaar onderdeel voor de overstap naar elektrisch rijden.”

Duidelijkheid over tarieven

Ook op het gebied van prijstransparantie zijn stappen gezet; er is een taakgroep opgezet om prijspalen bij snellaadstations uniform te maken, zodat iedereen in de nabije toekomst makkelijk vóór de laadsessie kan zien bij de paal hoeveel een laadsessie kost en hoe deze prijs tot stand is gekomen. Daardoor worden laadprijzen in de nabije toekomst net zo transparant als tankprijzen.

Investeringen in toekomstbestendige aansluitingen en subsidies

Om ook onderweg snel en betrouwbaar laden mogelijk te maken voor vrachtwagens, investeert het ministerie €65,5 miljoen in de aanleg van stroomaansluitingen op verzorgingsplaatsen langs snelwegen, zodat ondernemers met elektrische vrachtwagens in de toekomst altijd langs de weg kunnen snelladen. Daarnaast is er ruim €96 miljoen aan subsidies beschikbaar gesteld voor de aanleg van laadinfrastructuur in de logistiek en de bouw, sectoren die een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van mobiliteit. Bedrijven kunnen hiermee ondersteuning aanvragen voor publieke of private laadoplossingen waardoor ze makkelijker de overstap naar elektrisch rijden kunnen maken.

Voor de succesvolle uitrol van het laadnetwerk slaan overheden, bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen, gecoördineerd de handen ineen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregelingen laadinfrastructuur.